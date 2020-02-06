Энергетика

РБКРБКРоссия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

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Россия увеличила поставки в США, в основном за счет нефтепродуктов: в октябре 2019 года они выросли в 2,5 раза (по сравнению с началом года), до 16 млн барр. Россия традиционно была вторым крупнейшим после Канады поставщиком нефтепродуктов в США (но не нефти), а осенью она резко нарастила объемы.
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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

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