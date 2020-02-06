с чего всё началось

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Происшествия Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.

Общество Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».

Культура Умер американский актер Кирк Дуглас В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Происшествия На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.

Происшествия Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".

Здоровье В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян Все россияне и иностранцы, которых эвакуировали из китайского города Ухань и отправили на карантин под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов болезни у них не проявилось, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

Транспорт В России предложили изменить правила использования шипованных шин Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.

Экономика Жильё в России может подорожать на четверть Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия».