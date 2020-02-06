с чего всё началось

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Происшествия При жесткой посадке Boeing в Стамбуле погибли три человека Авария в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, произошедшая вечером 5 февраля, унесла жизни трех человек - они погибли при жесткой посадке авиалайнера Boeing 737-800 компании Pegasus Airlines.

Общество Самолет с эвакуированными из Китая россиянами приземлился в Тюмени Первый самолет ВКС РФ с 80 россиянами на борту приземлился в тюменском аэропорту "Рощино" — их эвакуировали из города Ухань, где был зафиксирован очаг распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Происшествия Четырех сотрудников московского детсада уволили после побега ребенка Мальчик преодолел около трех километров в поисках родителей. Малыш сбежал из детсада в Ангеловом переулке во время тихого часа 5 февраля.

Общество Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Политика Помпео признал, что Украина потеряла Крым навсегда Крым навсегда потерян для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе официального визита в Киев.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 62,71-62,76 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 62,74 руб. — это на 12,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Происшествия Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".

Общество Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.

Происшествия Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.

Происшествия В Италии скоростной поезд сошел с рельсов Скоростной поезд сошел в четверг с рельсов в Италии на участке между Миланом и Болоньей, один человек погиб, еще 30 получили ранения, сообщила газета Corriere della Sera.