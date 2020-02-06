Экономика
РБКРоссия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Читать в источнике
Оценить288
с чего всё началось
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Хоккей
Овечкин забросил три шайбы и принес победу «Вашингтону»
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Экономика
Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Экономика
Китай в два раза снизит пошлины на ряд товаров из США
Правительство Китая в два раза снизит пошлины на ряд товаров, импортируемых из США, на общую сумму $75 млрд.
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Происшествия
У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован
Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Спорт
Пользователи Steam в 2019 году наиграли 21 млрд часов
Общее число активных пользователей за месяц выросло до 95 млн, в мастерскую Steam за год было загружено 4,3 млн модулей.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал новорожденную дочь
5 февраля молодая жена спортсмена Анастасия Костенко родила любимому мужу вторую дочь.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Фигурное катание
Фигуристка Медведева опровергла обвинения в алкоголизме фигуристов
Армия и оружие
Танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний
Новейший российский танк Т-14 на платформе «Армата» выходит на завершающий этап испытаний, принципиальных изменений в его конструкцию вносить уже не будут.
Политика
Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
Происшествия
В Новосибирске автомобиль протаранил толпу пешеходов
В Новосибирске сегодня утром, 6 февраля, в Заельцовском районе водитель автомобиля «Тойота Королла» наехал на дорожный знак, а затем въехал в толпу пешеходов, переходивших проезжую часть.
Армия и оружие
Воевавший в Донбассе немецкий наёмник ВСУ разочаровался в Украине
Происшествия
В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски
Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.
Происшествия
Начальник ГИБДД получил право на реабилитацию
За бывшим начальником областной ГИБДД признано право на реабилитацию и компенсацию морального вреда.
Футбол
«Ливерпуль» выставил на игру Кубка Англии самый юный состав в истории
"Ливерпуль" с самым юным составом в истории вышел в 1/8 финала Кубка Англии, одержав победу над "Шрусбери Таун".
Происшествия
В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных
В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Технологии
В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт»
Как полагает Федор Шкуров, государство не может использовать существующие открытые сервисы, такие как «Яндекс.Карты», поскольку они не обеспечивают необходимую точность, юридически не гарантируют ее: на основе таких данных нельзя организовать надежный государственный сервис, нельзя решать системные задачи национальных проектов.
Армия и оружие
Рогозин рассказал о десятках замечаний к проекту сверхтяжелой ракеты
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов вторника
Котировки мартовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,5 доллара и составили 49,61 доллара за баррель.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Здоровье
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей
Где не хватает врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).