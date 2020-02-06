с чего всё началось

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Экономика Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций "Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Энергетика Турция начала отказываться от российского газа Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов показал новорожденную дочь 5 февраля молодая жена спортсмена Анастасия Костенко родила любимому мужу вторую дочь.

Происшествия В Новосибирске автомобиль протаранил толпу пешеходов В Новосибирске сегодня утром, 6 февраля, в Заельцовском районе водитель автомобиля «Тойота Королла» наехал на дорожный знак, а затем въехал в толпу пешеходов, переходивших проезжую часть.

Происшествия В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.

Происшествия Начальник ГИБДД получил право на реабилитацию За бывшим начальником областной ГИБДД признано право на реабилитацию и компенсацию морального вреда.

Происшествия В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.

Технологии В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт» Как полагает Федор Шкуров, государство не может использовать существующие открытые сервисы, такие как «Яндекс.Карты», поскольку они не обеспечивают необходимую точность, юридически не гарантируют ее: на основе таких данных нельзя организовать надежный государственный сервис, нельзя решать системные задачи национальных проектов.

Энергетика Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов вторника Котировки мартовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,5 доллара и составили 49,61 доллара за баррель.

Политика В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.