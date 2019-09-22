Экономика
Независимая газетаРоссия становится поставщиком рабочей силы
За последний год переводы физлиц в Россию выросли на 20%, тогда как переводы денег из РФ сократились на 20%, следует из данных Центробанка. При сохранении таких тенденций Россия в будущем имеет все шансы превратиться в нетто-экспортера рабочей силы вроде современной Молдавии или Украины.
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Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Известия вчера в 14:03
Финансы
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Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 21 сентября в 03:00
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Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Армия и оружие
Зариф рассказал, как хуситы атаковали НПЗ в Саудовской Аравии
Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что йеменские повстанцы-хуситы увеличили радиус ракет.
Военное дело 02:29
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Футбол
Московское «Динамо» не будет увольнять главного тренера
Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.
Говорит Москва 07:49
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
В YouTube опубликован трейлер фантастического фильма Федора Бондарчука «Вторжение».
Культуромания 08:15
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Невские Новости вчера в 06:44
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
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Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
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Для пущей реалистичности автор создал эффекты вроде пара, вырывающегося изо рта, и снега, который остаётся на одежде.
3DNews 07:43
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Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
Футбол
Зе Луиш забил за «Порту» в победном матче с «Санта-Кларой»
Зе Луиш забил свой седьмой мяч в восьми матчах в составе «Порту». «Порту» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.
Sportbox.RU вчера в 17:47
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Наука
Дельфины от морской воды получили устойчивость к нескольким типам антибиотиков
Исследователи считают, что морская вода является гигантским резервуаром генов устойчивости к антибиотикам.
Хайтек 07:23
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК вчера в 09:37
Спорт
WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Политика
Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала
Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
RT на русском 04:12
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Экономика
Елизавета Голикова назначена старшим вице-президентом ВТБ
Бывший соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова назначена руководителем департамента по работе со средствами массовой информации — старшим вице-президентом банка ВТБ.
РБК 07:45
Армия и оружие
Наблюдательный полет над РФ выполнят военные США, Румынии и Украины
Российские специалисты в период с 23 по 27 сентября выполнят наблюдательный полет над Словенией, а румынские, американские и украинские военные в это же время пролетят над Россией.
Экономика сегодня вчера в 20:12
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Происшествия
Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга
Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.
Взгляд.ру 08:28
Футбол
Сборная Уэльса по регби одержала победу в первом матче на Кубке мира
Сборная Уэльса с победы начала выступление на Кубке мира-2019.
Матч ТВ 08:21
Здоровье
Эксперт связал развитие рака с употреблением продуктов с глицидолом
Глицидиловые эфиры, которые содержатся в техническом пальмовом масле, являются причиной 37% случаев онкозаболеваний, если снизить высокие концентрации вредных веществ в продуктах, заболеваемость раком может уменьшиться на треть, заявил первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Еделев.
РИА Новости 08:11
Происшествия
Горничную российского чиновника заподозрили в краже драгоценностей на 10 млн рублей
Советника главы Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды («ВНИИ Экология») Сергея Кретова обокрали на 10 млн рублей, в преступлении заподозрили его горничную, пишут СМИ.
Взгляд.ру 07:57