Сегодня в частях и на кораблях Военно-морского флота России профессиональный праздник отмечают моряки-надводники. 30 октября – День моряка-надводника В этом году исполняется 323 года со дня зарождения российского флота.

с чего всё началось

В российском флоте появятся многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, большие десантные корабли, а также не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда".

Россия строит не имеющие аналогов в мире военные корабли

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