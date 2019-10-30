Армия и оружие
Газета.RuРоссия строит не имеющие аналогов в мире военные корабли
В российском флоте появятся многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, большие десантные корабли, а также не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда".
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с чего всё началось
Сегодня в частях и на кораблях Военно-морского флота России профессиональный праздник отмечают моряки-надводники. 30 октября – День моряка-надводника В этом году исполняется 323 года со дня зарождения российского флота.Красная звездавчера в 17:03
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Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
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Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Армия и оружие
Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты
Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
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Сигнал ГЛОНАСС сертифицируют и дадут гарантию на точность
В настоящее время точность определения местоположения пользователя по сигналам ГЛОНАСС, пояснил Карутин, без использования систем повышения точности, составляет около 9 метров, что в 2-3 раза хуже, чем у зарубежных систем.
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Переводчик Карреры объяснил, за что тренер кричал на водителя автобуса
Не могут же ему просто сказать: "Уходи", - заявил Фетисов. Переводчик также рассказал, за что кричал итальянский специалист на Терентьева.
Гаджеты
Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Pro
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Армия и оружие
Иракские пастухи нашли сокровища ИГ на сумму 25 миллионов долларов
Пастухи нашли сокровища на сумму 25 миллионов долларов, спрятанные в пустыне на западе Ирака главарями запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.
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Смерть родителей выбила Андрея Губина из колеи
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Релиз Death Stranding на ПК состоится летом 2020 года
Компания Kojima Productions объявила дату выхода игры Death Stranding на ПК. Релиз проекта состоится летом 2020 года.
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Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Армия и оружие
ВВС США задействуют российские вертолеты Ми-24 на военных учениях
В 2018 году журнал Marine Corps Times писал, что командование по подготовке учений тактической группы авиации и наземных сил американской морской пехоты направило запрос с просьбой предоставить военным США два российских вертолета, боевой Ми-24 либо Ми-17, для учений на полигоне в аризонском городе Юма.