Общество
Политическая ЭкспертизаРоссия строит планы на серийный выпуск обновленного самолета L-610
Старт серийного производства обновленного турбовинтового самолета L-610 может состояться в 2023 году. Об этом во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил директор авиационного департамента Минпромторга России Дмитрий Лысогорский.
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Обновленная версия самолета L-610 выйдет в серийное производство в 2023 году
РЖД-Партнер18 октября в 09:25
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
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