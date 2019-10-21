Общество

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаРоссия строит планы на серийный выпуск обновленного самолета L-610

Старт серийного производства обновленного турбовинтового самолета L-610 может состояться в 2023 году. Об этом во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил директор авиационного департамента Минпромторга России Дмитрий Лысогорский.
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Обновленная версия самолета L-610 выйдет в серийное производство в 2023 году

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Коммерсантъвчера в 18:36

Россия строит планы на серийный выпуск обновленного самолета L-610

Политическая Экспертиза02:51
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Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
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Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 7,3%

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