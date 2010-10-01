Сборная Дании по футболу сыграла вничью с командой Ирландии и квалифицировалась на чемпионат Европы-2020, где сыграет со сборной России. Встреча группы D завершилась со счетом 1:1. Датчане набрали 16 очков и заняли 2-е место в группе.

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

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