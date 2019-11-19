Футбол

КоммерсантъКоммерсантъРоссия сыграет с Данией на Евро-2020

Ирландия — Дания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Авива Стэдиум»
13′
Томас Дилэйни
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
33′
Лассе Шёне
33′
Андреас Корнелиус
Каспер Дольберг
Джон Иган
Киран Кларк
46′
Гленн Уэлан
55′
Конор Хурихэйн
Каллум Робинсон
68′
73′
Мартин Брэйтуэйт
Джеймс Макклейн
78′
Гленн Уэлан
Шон Магуайр
82′
84′
Лассе Шёне
Андреас Кристенсен
Мэтт Доэрти
85′
90′+3′
Каспер Шмейхель
Встреча группы D завершилась со счетом 1:1. Датчане набрали 16 очков и заняли 2-е место в группе. Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Остальные соперники двух команд станут известны по итогам жеребьевки.
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