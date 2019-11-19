Встреча группы D завершилась со счетом 1:1. Датчане набрали 16 очков и заняли 2-е место в группе. Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Остальные соперники двух команд станут известны по итогам жеребьевки.

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

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