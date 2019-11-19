Футбол
КоммерсантъРоссия сыграет с Данией на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Авива Стэдиум»
|13′
Томас Дилэйни
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|33′
Лассе Шёне
|33′
Андреас Корнелиус
Каспер Дольберг
Джон Иган
Киран Кларк
|46′
Гленн Уэлан
|55′
Конор Хурихэйн
Каллум Робинсон
|68′
|73′
Мартин Брэйтуэйт
Джеймс Макклейн
|78′
Гленн Уэлан
Шон Магуайр
|82′
|84′
Лассе Шёне
Андреас Кристенсен
Мэтт Доэрти
|85′
|90′+3′
Каспер Шмейхель
Ирландия
Расстановка 4‑5‑1
23
Рэндолф
2
Доэрти
4
Даффи
17
Кларк
3
Стивенс
8
Браун
13
Хендрик
7
Магуайр
12
Робинсон
11
Макклейн
9
Макголдрик
1
Шмейхель
14
Дальсгор
13
Йоргенсен
4
Кьер
17
Ларсен
11
Брэйтуэйт
6
Кристенсен
10
Эриксен
23
Хейбьерг
20
Поульсен
12
Дольберг
Дания
Расстановка 4‑3‑1‑2
Встреча группы D завершилась со счетом 1:1. Датчане набрали 16 очков и заняли 2-е место в группе. Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Остальные соперники двух команд станут известны по итогам жеребьевки.
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