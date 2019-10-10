Футбол
Спорт-ЭкспрессРоссия сыграет с Шотландией в красной форме
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
7
Оздоев
8
Баринов
18
Жирков
21
Ионов
22
Дзюба
17
Головин
1
Маршалл
5
Девлин
4
Малгрю
3
Робертсон
2
Палмер
8
Макгинн
7
Снодграсс
6
Флек
11
Фрейзер
10
Макгрегор
9
Бёрк
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная России сыграет в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Шотландии в красной форме, сообщает официальный Twitter команды. Вратарь команды выйдет на поле в желтом.
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 13:26, Вашингтон
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