Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоссия сыграет с Шотландией в красной форме

Россия — Шотландия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
  
2
Фернандес
  
5
Семенов
  
14
Джикия
  
13
Кудряшов
  
7
Оздоев
  
8
Баринов
  
18
Жирков
  
21
Ионов
  
22
Дзюба
  
17
Головин
  
1
Маршалл
  
5
Девлин
  
4
Малгрю
  
3
Робертсон
  
2
Палмер
  
8
Макгинн
  
7
Снодграсс
  
6
Флек
  
11
Фрейзер
  
10
Макгрегор
  
9
Бёрк
  
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная России сыграет в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Шотландии в красной форме, сообщает официальный Twitter команды. Вратарь команды выйдет на поле в желтом.
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