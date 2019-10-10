Сборная России сыграет в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Шотландии в красной форме, сообщает официальный Twitter команды. Вратарь команды выйдет на поле в желтом.

Россия сыграет с Шотландией в красной форме

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