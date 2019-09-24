Футбол
РИА НовостиВойтов: на матч КМ с Самоа состав не меняли
Тренерский штаб сборной России по регби заявил на матч Кубка мира с самоанцами тот же стартовый состав, что и на игру открытия турнира против команды Японии из-за малого времени на подготовку, но при этом в ходе соревнования будет дана возможность сыграть всем регбистам, заявил старший тренер национальной команды Александр Войтов.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:10, Вашингтон
Политика
В России ликвидировали около 100 нарколабораторий за этот год
В России в 2019 году было ликвидировано порядка 100 нарколабораторий. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
ФедералПресс 05:10
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет
Травма детства не помешала Деми Мур стать одной из самых успешных актрис Голливуда 1990-х годов, благодаря ролям в фильмах "Привидение", "Непристойное предложение", "Стриптиз", "Если бы стены могли говорить", "Солдат Джейн".
Московский Комсомолец 07:20
Происшествия
Заказчика кражи в доме Михаила Круга расстроила гибель певца
Лидер банды «Тверские волки» Александр Костенко, заказавший кражу в доме Михаила Круга, переживал из-за гибели певца.
REGNUM 05:56
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида
Скончался бывший мэр Новокуйбышевска Самарской области Владимир Фомин, госпитализированный после попытки самоубийства.
RT на русском 03:56
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Политика
Европейский суд снял санкции с Януковича
Пресс-секретарь сына экс-президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил, что Европейский суд принял решение об отмене санкций в отношении политика.
Московский Комсомолец 06:18
Происшествия
Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Происшествия
Массовое убийство в российской школе предупредили с помощью соцсетей
Ранее замначальника управления по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров рассказал, что сотрудники подразделения в сентябре предотвратили массовое убийство в одной из школ Кирова, а также задержали подростка, который его планировал.
Lenta.ru 07:32
Политика
Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда
Московский Комсомолец 06:49
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru вчера в 10:35
Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости вчера в 13:30
Гаджеты
Xiaomi представила доступный смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G
Как и сообщалось ранее, в Mi 9 Pro 5G расширили возможности NFC модуля, и теперь через него можно не только оплачивать покупки или проезд в транспорте, но также использовать смартфон вместо ключа для автомобиля.
Astera 05:17
Происшествия
Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой
По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей.
РИА Новости 05:15
Политика
Выдача шенгенских виз жителям Донбасса возмутила немецкого депутата
Бездействием правительства ФРГ назвала выдачу шенгенских виз жителям Донбасса с российским гражданством депутат бундестага Рената Альт 24 сентября в интервью немецкой газете Bild.
Красная весна 04:57
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой
Российская фигуристка Александра Трусова установила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ в Братиславе на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) «Ондрей Непела Трофи».
Известия 21 сентября в 08:31
Политика
Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.
РБК 07:08
Футбол
Месси стал лучшим игроком ФИФА, опередив Роналду и ван Дейка
Well deserved! 👏🎉🎊 Read more here 👉 co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic. twitter. com/TZ4RDvcBPr – FIFPRO September 23, 2019 Лучшим игроком 2019 года ФИФА признан Месси.
Спорт день за днем вчера в 15:58
Здоровье
Российские врачи помогут американской девочке-Бэтмену
Американские врачи технически согласились на лазерную хирургию для того, чтобы очистить лицо ребенку, однако они не заявили маме о том, что девочке понадобится около 100 (!) операций.
MedikForum.ru 07:00
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Происшествия
Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
РИА Новости вчера в 22:31
Религия
Московская патриархия предупредила епархии о мошеннических письмах
Управление делами Московской патриархии проинформировало всех епархиальных архиереев Русской православной церкви о поступивших в некоторые епархии мошеннических письмах с просьбой о переводе денежных средств.
РБК 07:06
Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
11 полицейских в Краснодарском крае понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера.
Известия вчера в 11:06
Футбол
В РФС заявили об отсутствии претензий со стороны ФИФА, УЕФА и WADA
Ряд СМИ заявили, что в случае санкций со стороны Международного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сборная России может быть отстранена от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
RT на русском 07:52
Транспорт
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Политика
Британский парламент возобновит работу 25 сентября
Парламент Великобритании возобновит свою работу в среду, 25 сентября. Об этом сообщил спикер палаты общин Джон Беркоу.
RT на русском 07:37