Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

Глава Минфина РФ Антон Силуанов констатирует, что российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд рублей из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией смертельного коронавируса.

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