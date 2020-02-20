Экономика

РосбалтРосбалтЕжедневный ущерб России из-за коронавируса оценили в миллиард рублей

Глава Минфина РФ Антон Силуанов констатирует, что российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд рублей из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией смертельного коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Силуанов заявил о ежедневном ущербе на 1 млрд руб. из-за коронавируса

Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
РБК09:59

Подробнее о событии

«Наши авиаперевозчики бьют в набат». Глава Минфина заявил, что российская экономика теряет из-за коронавируса по одному миллиарду рублей в день

Фонтанка.Ру10:40

Силуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем

Ведомости10:12

Силуанов оценил потери от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса

Газета.Ru09:44

Силуанов назвал размер потерь от снижения товарооборота с КНР из-за коронавируса

Известия09:54

Минфин оценил в миллиард ежедневный ущерб от коронавируса в торговле с КНР

REGNUM09:54

Россия теряет 1 млрд рублей в день от снижения товарооборота с Китаем

ТАСС09:45

Силуанов заявил о ежедневном ущербе на 1 млрд руб. из-за коронавируса

РБК09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Армия и оружие

Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

Известия 09:35
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 08:12
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Lenta.ru 09:03
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

РИА Новости 10:59
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости 07:55
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Общество

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Политика

Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 06:22
Общество

Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая

Lenta.ru 02:38
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Общество

Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки

Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 10:46
Политика

Путин призвал ФСБ «очищать от криминала» важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ призвал «очищать от криминала» стратегически важные отрасли экономики.
Известия 07:17
Экономика

Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

Страховые взносы, которые платят работодатели за каждого сотрудника, в России чрезмерно высоки, но вопрос их снижения следует тщательно проработать, чтобы компенсировать ущерб внебюджетным фондам и не нарушить баланс федерального бюджета.
РБК 08:44
Общество

Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору

Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Московский Комсомолец 09:21
Экономика

В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

Гражданам, которые пока получают пенсии через другие платежные системы, карты «Мир» выдают по истечении срока действия нынешних карт.
РБК вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU вчера в 03:08
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Общество

Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала

Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
ТАСС вчера в 04:40
Биатлон

Сборная Норвегии победила в сингл-миксте на чемпионате мира

LiveSport.ru 09:51
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:48
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Происшествия

Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 07:05
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Общество

Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова

"Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить жалобу защиты Арсланова без удовлетворения, а решение 235-го гарнизонного военного суда, заключившего обвиняемого под стражу, без изменения", - огласил судья Эдуард Борисов.
ТАСС 10:25
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов

Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Uznayvse.ru 03:57
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
ТАСС 00:16
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное