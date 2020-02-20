Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

На нас в меньшей степени думаю, это скажется, чем на других крупных партнерах Китая. Хотя и для нас Китай крупнейший торговый партнер. Недавно разговаривали с ФТС — потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день.

Россия теряет от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса 1 млрд рублей в день, заявил министр финансов страны Антон Силуанов в интервью РБК.

Силуанов заявил о ежедневном ущербе в 1 млрд рублей из-за коронавируса

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