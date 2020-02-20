Экономика
ТАССРоссия теряет 1 млрд рублей в день от снижения товарооборота с Китаем
Если даже посмотреть на вчерашний день, мало где уже увидишь граждан из Китая. Это большой туристический поток.
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На нас в меньшей степени думаю, это скажется, чем на других крупных партнерах Китая. Хотя и для нас Китай крупнейший торговый партнер. Недавно разговаривали с ФТС — потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 20 февраля в 12:43
с чего всё началось
Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.РБК20 февраля в 09:59
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Силуанов оценил потери от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса
Газета.Ru20 февраля в 09:44
Силуанов назвал размер потерь от снижения товарооборота с КНР из-за коронавируса
Известия20 февраля в 09:54
Сколько российская экономика потеряла за месяц из-за коронавируса
Комсомольская правда21 февраля в 10:59
ФТС оценивает потери от снижения товарооборота с Китаем из-за вируса в 1 млрд руб. в день - Силуанов
Интерфакс - Россия20 февраля в 09:41
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