Экономика

ТАССТАССРоссия теряет 1 млрд рублей в день от снижения товарооборота с Китаем

Если даже посмотреть на вчерашний день, мало где уже увидишь граждан из Китая. Это большой туристический поток.
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Антон Силуанов
На нас в меньшей степени думаю, это скажется, чем на других крупных партнерах Китая. Хотя и для нас Китай крупнейший торговый партнер. Недавно разговаривали с ФТС — потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 20 февраля в 12:43
с чего всё началось

Силуанов заявил о ежедневном ущербе на 1 млрд руб. из-за коронавируса

Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
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Сколько российская экономика потеряла за месяц из-за коронавируса

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ФТС оценивает потери от снижения товарооборота с Китаем из-за вируса в 1 млрд руб. в день - Силуанов

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
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