Экономика

ВедомостиВедомостиСилуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем

Снижение товарооборота с Китаем из-за распространения коронавируса приводит к потере для России 1 млрд руб. в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК. Министр отметил, что, скорее всего, последствия коронавируса в меньшей степени скажутся на российской экономике.
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с чего всё началось

Силуанов заявил о ежедневном ущербе на 1 млрд руб. из-за коронавируса

Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
РБК09:59

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«Наши авиаперевозчики бьют в набат». Глава Минфина заявил, что российская экономика теряет из-за коронавируса по одному миллиарду рублей в день

Фонтанка.Ру10:40

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Ведомости10:12

Силуанов заявил о ежедневном ущербе на 1 млрд руб. из-за коронавируса

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Известия09:54

Минфин оценил в миллиард ежедневный ущерб от коронавируса в торговле с КНР

REGNUM09:54

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ТАСС09:45

Силуанов оценил потери от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса

Газета.Ru09:44
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
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Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова

Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В Москве задержали гражданина США по делу о взятке

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Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

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Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:48
Политика

Путин призвал ФСБ «очищать от криминала» важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ призвал «очищать от криминала» стратегически важные отрасли экономики.
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Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Армия и оружие

ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо

ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Газета.Ru 03:32
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Сборная Норвегии победила в сингл-миксте на чемпионате мира

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Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
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РБК 05:12
Финансы

Силуанов назвал возможный срок обсуждения прогрессивной шкалы НДФЛ

Введение прогрессивной налоговой шкалы на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть рассмотрено к 2024 году, сообщил 20 февраля в интервью телеканалу РБК министр финансов России Антон Силуанов.
Известия 09:47
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Министр здравоохранения объявил об укрупнении медучреждений Бийска

Заседание городской Думы проходит 20 февраля в Бийске. Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Бийский рабочий вчера в 22:59
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Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
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Наука

Получены первые данные о квантовых эффектах в антиводороде

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Происшествия

Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 07:05
Политика

Путин объяснил отставку правительства Медведева

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева тем, что по ключевым направлениям реализации нацпроектов должны работать люди с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат.
Известия 01:44
Авто

ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей

Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
РБК вчера в 12:45
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Алсу призналась, что покупала голоса на «Голос. Дети» ради дочери

В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
Общественная служба новостей вчера в 04:42
Шоу-бизнес

Наташа Королева показала голый торс сына в день его совершеннолетия

Российская эстрадная певица Наташа Королева в день рождения своего сына поделилась откровенной фотосессией с его участием.
VSE42.RU вчера в 22:19
Общество

Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору

Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Московский Комсомолец 09:21
Шоу-бизнес

Пиар-менеджер Бузовой опроверг слухи о ее прыжке со сцены в толпу

Появившийся ранее снимок назвали "совершенно старым" Представитель Ольги Бузовой прокомментировал сообщения СМИ о том, что певица на концерте в Брянске прыгнула со сцены, но ее никто не поймал, сообщают "Брянские новости".
АМИТЕЛ вчера в 00:30
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Губерниев призвал Касперовича рассказать, кто кормил Логинова допингом

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, рассказать о том, как к биатлонисту попали запрещённые вещества.
Metaratings 08:54
Политика

Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику

Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве ФСО применять боевую технику, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
REGNUM 07:41
Футбол

Казарцев — о мате Гончаренко в свой адрес: мы тоже употребляем такие слова

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Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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