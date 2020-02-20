Экономика
ВедомостиСилуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем
Снижение товарооборота с Китаем из-за распространения коронавируса приводит к потере для России 1 млрд руб. в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК. Министр отметил, что, скорее всего, последствия коронавируса в меньшей степени скажутся на российской экономике.
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Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.РБК09:59
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Общество
Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова
Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Политика
Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
Происшествия
В Москве задержали гражданина США по делу о взятке
Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Происшествия
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Путин призвал ФСБ «очищать от криминала» важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ призвал «очищать от криминала» стратегически важные отрасли экономики.
Общество
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Армия и оружие
ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо
ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в сингл-миксте на чемпионате мира
Экономика
Силуанов признал нарушение бюджетного правила в покупке Сбербанка
Покупка правительством РФ доли Сбербанка у ЦБ по форме не нарушает бюджетное правило, но по сути элемент его нарушения все-таки есть, заявил в эфире РБК министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Единоборства
Боксеры Уайлдер и Фьюри подрались перед чемпионским боем
В Лас-Вегасе в преддверии чемпионского боя в тяжелом весе между обладателем пояса по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри из Великобритании прошла традиционная дуэль взглядов, однако она переросла в потасовку между спортсменами.
Финансы
Силуанов назвал возможный срок обсуждения прогрессивной шкалы НДФЛ
Введение прогрессивной налоговой шкалы на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть рассмотрено к 2024 году, сообщил 20 февраля в интервью телеканалу РБК министр финансов России Антон Силуанов.
Здоровье
Министр здравоохранения объявил об укрупнении медучреждений Бийска
Заседание городской Думы проходит 20 февраля в Бийске. Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Наука
Получены первые данные о квантовых эффектах в антиводороде
Коллаборация ALPHA в CERN сообщила о первых измерениях некоторых квантовых эффектов в энергетической структуре антиводорода — атома, состоящего из антипротона и позитрона.
Происшествия
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Политика
Путин объяснил отставку правительства Медведева
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева тем, что по ключевым направлениям реализации нацпроектов должны работать люди с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат.
Авто
ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей
Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса на «Голос. Дети» ради дочери
В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
Шоу-бизнес
Наташа Королева показала голый торс сына в день его совершеннолетия
Российская эстрадная певица Наташа Королева в день рождения своего сына поделилась откровенной фотосессией с его участием.
Общество
Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору
Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Шоу-бизнес
Пиар-менеджер Бузовой опроверг слухи о ее прыжке со сцены в толпу
Появившийся ранее снимок назвали "совершенно старым" Представитель Ольги Бузовой прокомментировал сообщения СМИ о том, что певица на концерте в Брянске прыгнула со сцены, но ее никто не поймал, сообщают "Брянские новости".
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Биатлон
Губерниев призвал Касперовича рассказать, кто кормил Логинова допингом
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, рассказать о том, как к биатлонисту попали запрещённые вещества.
Политика
Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику
Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве ФСО применять боевую технику, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.