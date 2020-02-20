Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

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Снижение товарооборота с Китаем из-за распространения коронавируса приводит к потере для России 1 млрд руб. в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК. Министр отметил, что, скорее всего, последствия коронавируса в меньшей степени скажутся на российской экономике.

Силуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем

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