Экономика

ТАССТАССРоссия теряет 1 млрд рублей в день от снижения товарооборота с Китаем

Если даже посмотреть на вчерашний день, мало где уже увидишь граждан из Китая. Это большой туристический поток.
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Антон Силуанов
На нас в меньшей степени думаю, это скажется, чем на других крупных партнерах Китая. Хотя и для нас Китай крупнейший торговый партнер. Недавно разговаривали с ФТС — потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 20 февраля в 12:43
с чего всё началось

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