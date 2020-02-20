Экономика

КомпанияКомпанияСилуанов: Россия теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса

Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно. Об этом заявил РБК глава Минфина Антон Силуанов. Россия ощущает влияние распространения коронавируса во многих сферах.
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Антон Силуанов
На нас в меньшей степени думаю, это скажется, чем на других крупных партнерах Китая. Хотя и для нас Китай крупнейший торговый партнер. Недавно разговаривали с ФТС — потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 12:43
с чего всё началось

Силуанов заявил о ежедневном ущербе на 1 млрд руб. из-за коронавируса

Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
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