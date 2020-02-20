Экономика

Piter.tvPiter.tvРоссия теряет из-за коронавируса 1 млрд рублей в день

Ежедневно Россия теряет 1 млрд рублей из-за вспышки коронавируса. Антон Силуанов пояснил, что это происходит из-за снижения товарооборота с КНР, передает его слова РБК. Глава Минфина напомнил, что Китай является крупнейшим торговым партнером РФ.
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Антон Силуанов
Недавно мы разговаривали с таможенной службой: потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд рублей в день . Последствия коронавируса.
— Антон Силуанов, российский экономистRT на русском 11:12
с чего всё началось

Силуанов заявил о ежедневном ущербе на 1 млрд руб. из-за коронавируса

Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
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