Экономика
Piter.tvРоссия теряет из-за коронавируса 1 млрд рублей в день
Ежедневно Россия теряет 1 млрд рублей из-за вспышки коронавируса. Антон Силуанов пояснил, что это происходит из-за снижения товарооборота с КНР, передает его слова РБК. Глава Минфина напомнил, что Китай является крупнейшим торговым партнером РФ.
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Недавно мы разговаривали с таможенной службой: потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд рублей в день . Последствия коронавируса.
— Антон Силуанов, российский экономистRT на русском 11:12
с чего всё началось
Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.РБК09:59
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