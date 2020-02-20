Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

Недавно мы разговаривали с таможенной службой: потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд рублей в день . Последствия коронавируса.

Ежедневно Россия теряет 1 млрд рублей из-за вспышки коронавируса. Антон Силуанов пояснил, что это происходит из-за снижения товарооборота с КНР, передает его слова РБК. Глава Минфина напомнил, что Китай является крупнейшим торговым партнером РФ.

Россия теряет из-за коронавируса 1 млрд рублей в день

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