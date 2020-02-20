Экономика

Piter.tvPiter.tvРоссия теряет из-за коронавируса 1 млрд рублей в день

Ежедневно Россия теряет 1 млрд рублей из-за вспышки коронавируса. Антон Силуанов пояснил, что это происходит из-за снижения товарооборота с КНР, передает его слова РБК. Глава Минфина напомнил, что Китай является крупнейшим торговым партнером РФ.
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Антон Силуанов
На нас в меньшей степени думаю, это скажется, чем на других крупных партнерах Китая. Хотя и для нас Китай крупнейший торговый партнер. Недавно разговаривали с ФТС — потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 12:43
с чего всё началось

Силуанов заявил о ежедневном ущербе на 1 млрд руб. из-за коронавируса

Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
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