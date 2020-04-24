Экономика
РИА НовостиВ Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса
Министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил сумму совокупных издержек российской экономики из-за коронавируса.
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Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Народные новости вчера в 13:12
Здоровье
Минздрав выпустил рекомендации по лечению коронавируса у детей
Министерство здравоохранения опубликовало методические рекомендации об особенностях клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.
РИА Новости 11:11
Кино
Кинокомпании Роднянского и Учителя исключены из списка Фонда кино
Фонд кино пока не объявил о решении совета, представитель фонда от комментариев оказался.
Ведомости 09:53
Общество
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Общество
Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
Известия 13:05
Общество
В Саратовской области открываются парикмахерские
На территории Саратовской области заработают парикмахерские.
Регион 64 11:28
Общество
Число жертв от коронавируса в США превысило 50 тысяч
Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, общее количество умерших по состоянию на 24 апреля достигло 50 031, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 12:04
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Энергетика
Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 10:53
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова пожалела о раннем материнстве
Актриса Дарья Мельникова является мамой двоих деток от актера Артура Смольянинова.
Bimru.ru 04:29
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Авто
Toyota показала свой самый маленький кроссовер
Новинка получила предсказуемое название Yaris Cross, однако, простым повышением клиренса японцы, ко всеобщей радости, не обошлись: у новинки полностью новый, индивидуальный дизайн кузова, напоминающий и Yaris, и CH-R, и RAV4.
5 колесо 12:15
Происшествия
В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 09:11
Общество
В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу
Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Общество
В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем
Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая.
REGNUM 11:48
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия 08:50
Общество
В Ростове от коронавируса умер первый человек
В Ростове зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса, сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.
Donnews.ru 08:26
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
Экономика
Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению
Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета 13:14
Авто
В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире
Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Общество
«Союзмультфильм» хочет отобрать у японцев права на Чебурашку
Инфо24 вчера в 15:42
Общество
Конгресс США одобрил меры по поддержке экономики почти на $500 млрд
Палата представителей Конгресса США одобрила очередной пакет поддержки экономики страны на $484 млрд, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино
«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.
Известия 11:15