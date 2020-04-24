Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса

Министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил сумму совокупных издержек российской экономики из-за коронавируса.
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Минздрав выпустил рекомендации по лечению коронавируса у детей

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Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
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Общество

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На территории Саратовской области заработают парикмахерские.
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Общество

Число жертв от коронавируса в США превысило 50 тысяч

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, общее количество умерших по состоянию на 24 апреля достигло 50 031, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
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В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом

Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав.
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Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

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В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем

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В Ростове от коронавируса умер первый человек

В Ростове зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса, сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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