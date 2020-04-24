Экономика

ВедомостиВедомостиРоссия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24». По прогнозам министра, дефицит бюджета в 2020 г. может составить до 5% ВВП.
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Новости кризиса 25 апреля: Россия теряет по 100 млрд каждый день, а россияне скупают ружья

URA.Ru00:15

Глава МЭР оценил потери России от борьбы с COVID-19 в ₽100 млрд в день

РБКвчера в 11:00

В МЭР оценили ежедневные потери российской экономики из-за карантинных ограничений

ТАССвчера в 11:45

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Ведомостивчера в 11:27

Решетников оценил ежедневные потери экономики от коронавируса в 100 млрд руб

Интерфаксвчера в 11:26

В Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 11:52

Решетников заявил о потере Россией 100 млрд рублей в день из-за COVID-19

Известиявчера в 10:50
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 00:55, Ашберн
Общество

СМИ назвали срок снятия карантина в России

Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер вчера в 04:04
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Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть по состоянию на 23 апреля растут второй день подряд из-за попкупки инвесторами сырья, резко подешевевшего 20 и 21 апреля.
Парламентская газета 23 апреля в 12:15
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Наука

Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
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Общество

Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат

В штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо журналистам.
Интерфакс вчера в 23:21
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Гаджеты

Разработчикам стала доступна последняя превью-версия Android 11

Стоит отметить, что упомянутые превью-версии Android 11 пока доступны лишь для владельцев смартфонов линейки Google Pixel, за исключением выпущенных в 2016 году.
RuNews24.ru вчера в 04:58
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Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом.
Дни.ру вчера в 03:58
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Происшествия

Читу накрыл дым от лесных пожаров в Забайкалье

По состоянию на 11 утра в крае зарегистрировано 19 лесных пожаров, из них 16 действуют на площади 7 806 га.
ТАСС 00:01
Политика

Голикова доложит Путину и Мишустину об идеях о продлении ограничений

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложит президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях о продлении ограничений.
РЕН ТВ вчера в 14:26
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Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС вчера в 05:46
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Общество

В ГИБДД рассказали о правилах передвижения между регионами

В ГИБДД рекомендовали перед поездкой внимательно изучить оперативную информацию на официальных сайтах органов власти регионов, через которые планируется поездка.
RT на русском вчера в 19:17
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
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Шоу-бизнес

Антон Криворотов случайно «спалил» победительницу «Холостяка»

Барбара, узнав о выходке Антона, даже хотела покинуть проект. Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк».
StarHit.ru вчера в 12:35
Авто

Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор

Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс вчера в 02:20
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Происшествия

Жители Приморья эвакуированы с Филиппин минувшей ночью

Минувшей ночью во Владивостоке приземлился самолёт из Манилы, на борту которого находились 107 человек, из них 13 транзитных – в Якутию.
Владивосток-Новости вчера в 21:18
11
Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
56
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,1K
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК вчера в 16:52
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Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor вчера в 09:55
105
Политика

Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году

Уникальные архивные документы и фотографии встречи с союзниками по антигитлеровской коалиции на реке Эльба в 1945 году опубликовало на своем сайте Министерство обороны.
Известия вчера в 20:13
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Космос

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском вчера в 22:24
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Недвижимость

Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
1,4K
Политика

Видеоконференцию G20 отложили из-за разногласий КНР и США

Вторая видеоконференция с участием лидеров стран G20, которая должна была состояться в пятницу, была отменена из-за разногласий между Китаем и США по поводу роли Всемирной организации здравоохранения.
Московский Комсомолец 00:00
Экономика

Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ вчера в 09:23
1,6K
Культура

Белорусские «Упыри» и похороны Сталина в Okko

Газета.Ru 00:01
Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС вчера в 17:55
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Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
251
Общество

В Москве умер 41 больной коронавирусом

В Москве за прошедший день умер еще 41 человек, у которого был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 14:37
94
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
3,5K
Общество

Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК вчера в 15:25
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Шоу-бизнес

Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч

НТВ 23 апреля в 13:46
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