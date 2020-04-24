Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24». По прогнозам министра, дефицит бюджета в 2020 г. может составить до 5% ВВП.

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Энергетика Мировые цены на нефть ускорили рост Мировые цены на нефть по состоянию на 23 апреля растут второй день подряд из-за попкупки инвесторами сырья, резко подешевевшего 20 и 21 апреля. 1

Гаджеты Разработчикам стала доступна последняя превью-версия Android 11 Стоит отметить, что упомянутые превью-версии Android 11 пока доступны лишь для владельцев смартфонов линейки Google Pixel, за исключением выпущенных в 2016 году. 1

Общество Чехия открыла границы для выезда за рубеж Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом. 307

Происшествия Читу накрыл дым от лесных пожаров в Забайкалье По состоянию на 11 утра в крае зарегистрировано 19 лесных пожаров, из них 16 действуют на площади 7 806 га.

Общество В ГИБДД рассказали о правилах передвижения между регионами В ГИБДД рекомендовали перед поездкой внимательно изучить оперативную информацию на официальных сайтах органов власти регионов, через которые планируется поездка. 238

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 16

Шоу-бизнес Антон Криворотов случайно «спалил» победительницу «Холостяка» Барбара, узнав о выходке Антона, даже хотела покинуть проект. Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк».

Авто Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни. 2

Происшествия Жители Приморья эвакуированы с Филиппин минувшей ночью Минувшей ночью во Владивостоке приземлился самолёт из Манилы, на борту которого находились 107 человек, из них 13 транзитных – в Якутию. 11

Общество Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света. 56

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков. 65

Политика Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году Уникальные архивные документы и фотографии встречи с союзниками по антигитлеровской коалиции на реке Эльба в 1945 году опубликовало на своем сайте Министерство обороны. 4

Космос Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур «С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter. 23

Недвижимость Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5% Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. 1,4K

Политика Видеоконференцию G20 отложили из-за разногласий КНР и США Вторая видеоконференция с участием лидеров стран G20, которая должна была состояться в пятницу, была отменена из-за разногласий между Китаем и США по поводу роли Всемирной организации здравоохранения.

Здоровье Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%. 251

Общество В Москве умер 41 больной коронавирусом В Москве за прошедший день умер еще 41 человек, у которого был диагностирован коронавирус. 94