Экономика
ВедомостиРоссия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24». По прогнозам министра, дефицит бюджета в 2020 г. может составить до 5% ВВП.
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Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер вчера в 04:04
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили рост
Мировые цены на нефть по состоянию на 23 апреля растут второй день подряд из-за попкупки инвесторами сырья, резко подешевевшего 20 и 21 апреля.
Парламентская газета 23 апреля в 12:15
Наука
Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество
Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат
В штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо журналистам.
Интерфакс вчера в 23:21
Гаджеты
Разработчикам стала доступна последняя превью-версия Android 11
Стоит отметить, что упомянутые превью-версии Android 11 пока доступны лишь для владельцев смартфонов линейки Google Pixel, за исключением выпущенных в 2016 году.
RuNews24.ru вчера в 04:58
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом.
Дни.ру вчера в 03:58
Происшествия
Читу накрыл дым от лесных пожаров в Забайкалье
По состоянию на 11 утра в крае зарегистрировано 19 лесных пожаров, из них 16 действуют на площади 7 806 га.
ТАСС 00:01
Политика
Голикова доложит Путину и Мишустину об идеях о продлении ограничений
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложит президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях о продлении ограничений.
РЕН ТВ вчера в 14:26
Политика
Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС вчера в 05:46
Общество
В ГИБДД рассказали о правилах передвижения между регионами
В ГИБДД рекомендовали перед поездкой внимательно изучить оперативную информацию на официальных сайтах органов власти регионов, через которые планируется поездка.
RT на русском вчера в 19:17
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Антон Криворотов случайно «спалил» победительницу «Холостяка»
Барбара, узнав о выходке Антона, даже хотела покинуть проект. Антон Криворотов поцеловал участницу шоу «Холостяк».
StarHit.ru вчера в 12:35
Авто
Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор
Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс вчера в 02:20
Происшествия
Жители Приморья эвакуированы с Филиппин минувшей ночью
Минувшей ночью во Владивостоке приземлился самолёт из Манилы, на борту которого находились 107 человек, из них 13 транзитных – в Якутию.
Владивосток-Новости вчера в 21:18
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости вчера в 18:32
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК вчера в 16:52
Кино
10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде
iReactor вчера в 09:55
Политика
Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году
Уникальные архивные документы и фотографии встречи с союзниками по антигитлеровской коалиции на реке Эльба в 1945 году опубликовало на своем сайте Министерство обороны.
Известия вчера в 20:13
Космос
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском вчера в 22:24
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
Политика
Видеоконференцию G20 отложили из-за разногласий КНР и США
Вторая видеоконференция с участием лидеров стран G20, которая должна была состояться в пятницу, была отменена из-за разногласий между Китаем и США по поводу роли Всемирной организации здравоохранения.
Московский Комсомолец 00:00
Экономика
Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ вчера в 09:23
Культура
Белорусские «Упыри» и похороны Сталина в Okko
Газета.Ru 00:01
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
ТАСС вчера в 17:55
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Общество
В Москве умер 41 больной коронавирусом
В Москве за прошедший день умер еще 41 человек, у которого был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 14:37
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Общество
Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране
Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч
НТВ 23 апреля в 13:46