Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24». По прогнозам министра, дефицит бюджета в 2020 г. может составить до 5% ВВП.

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

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