Экономика

ВедомостиВедомостиРоссия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24». По прогнозам министра, дефицит бюджета в 2020 г. может составить до 5% ВВП.
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Новости кризиса 25 апреля: три прогноза падения ВВП в России, страна теряет по 100 млрд каждый день

URA.Ru00:15

В Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 11:52

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Ведомостивчера в 11:27

В МЭР оценили ежедневные потери российской экономики из-за карантинных ограничений

ТАССвчера в 11:45

Решетников оценил ежедневные потери экономики от коронавируса в 100 млрд руб

Интерфаксвчера в 11:26

Глава МЭР оценил потери России от борьбы с COVID-19 в ₽100 млрд в день

РБКвчера в 11:00

Решетников заявил о потере Россией 100 млрд рублей в день из-за COVID-19

Известиявчера в 10:50
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 02:36, Ашберн
Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
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Происшествия

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

РИА Новости 02:05
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Авто

В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»

Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс 23 апреля в 02:59
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Происшествия

В больнице Абакана выявили крупный очаг заражения коронавирусом

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.
Известия 00:55
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Общество

В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами

В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Газета.Ru вчера в 19:16
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Общество

Губернатор прояснил ситуацию с завершением изоляции в Астрахани

Губернатор Астраханской области высказал свое мнение о сроках изоляции в регионе в связи с пандемией коронавируса.
Южный Федеральный 01:41
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Политика

Минобороны опубликовало архивные документы о встрече на Эльбе

Минобороны опубликовало архивные фотографии советских полководцев во время встречи с союзниками на Эльбе 25 апреля 1945 года.
Коммерсантъ 02:29
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Здоровье

Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин

Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru 23 апреля в 23:19
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Экономика

Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года

Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
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Шоу-бизнес

Популярная певица поделилась откровенным снимком в прозрачном белье

Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась снимком в прозрачном нижнем белье из откровенной фотосессии для журнала Love Magazine.
Lenta.ru вчера в 15:08
Общество

Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на майские праздники

На майские праздники в столице ожидается сухая и солнечная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время онлайн-конференции в "Московском комсомольце".
РИА Новости 02:12
2
Общество

«Умершая» месяц назад жительница Эквадора пришла в сознание

РИА Новости вчера в 22:16
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Политика

В Коми снова сменился министр здравоохранения

Предыдущий министр здравоохранения республики Дмитрий Березин покинул этот пост после вспышки коронавируса в Эжвинской больнице Сыктывкара.
Vademecum вчера в 10:39
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Хоккей

Сборная РФ по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022

Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
РИА Новости вчера в 05:29
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
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Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
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Культура

Fortnite обновил пиковый онлайн во время концерта Трэвиса Скотта

Нева Спорт вчера в 08:56
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Кино

Вышел новый тизер финального сезона «Агентов Щ.И.Т.»

В Twitter опубликован новый промотизер финального сезона супергеройского сериала «Агенты Щ.И.Т.». Премьера первого эпизода состоится на телеканале ABC 27 мая.
Культуромания вчера в 15:48
Наука

Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
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Происшествия

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

Более чем у 50 работников Корбалихинского рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте региона 25 апреля.
Известия 01:43
Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
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Общество

Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК вчера в 15:25
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости вчера в 05:12
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Экономика

Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева

Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец 23 апреля в 11:48
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