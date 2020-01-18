Годовые затраты российской системы здравоохранения на курильщиков в стране составляют более 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд). Это следует из данных исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", имеющихся в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково".

Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно

Экономика Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.

Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Спорт Лыжник Большунов выиграл в этапе КМ в сложных погодных условиях Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км свободным стилем, невзирая на тяжелые погодные условия во время этапа Кубка мира в чешском Нове-Место 18 января, который завершится в воскресенье.

Общество Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Армия и оружие Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.

Политика Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.

Экономика Глава МВФ прогнозирует новую Великую депрессию Мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии 1930-х годов, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Политика Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.