Общество
Газета.RuРоссия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно
Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково".
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Годовые затраты российской системы здравоохранения на курильщиков в стране составляют более 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд). Это следует из данных исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", имеющихся в распоряжении ТАСС.ТАСС01:08
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В России государство тратит на курильщиков на 28 процентов больше денег, чем на некурящих
Комсомольская правда01:40
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