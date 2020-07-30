Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам

МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства. "Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
То, как Белоруссия объяснила задержание 33 россиян, которых она назвала наемниками ЧВК Вагнера и подозревает в намерениях дестабилизовать обстановку в стране перед выборами президента, является «одиозной трактовкой» случившегося, заявил
 российский МИД.
РБК14:01

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Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

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Общество

Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядок получения субсидий на оплату ЖКХ будет упрощен, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:27
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Перес не прошел тест на коронавирус в Сильверстоуне

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Польша рекордно заработала на «Газпроме»

Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16
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AMD в секретной презентации пообещала Radeon Instinct MI100, который превзойдёт NVIDIA A100. Надо только подождать

Предполагаемые показатели производительности и детали об ускорителе Radeon Instinct MI100 на базе архитектуры CDNA следующего поколения были опубликованы ресурсом AdoredTV вместе со слайдами от компании AMD.
3DNews 03:49
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
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«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась топлес для люксового бренда

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РБК 12:42
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Газета.Ru 12:38
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Авто

Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo

Китайская компания Geely готовит новую версию седана Preface на платформе Volvo.
Picsnews.net 12:37
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Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $41,72 за баррель, что на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 10:32
Происшествия

Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов

По версии следствия, именно и.о. главы района является организатором преступной схемы - в мае 2018 года он якобы объединил вокруг себя республиканских чиновников и сотрудников администрации, которые занимались фальсификацией документов на землю.
Российская газета 10:53
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Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
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Политика

Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе

Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за создание свободной экономической зоны в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:03
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Культура

Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак

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Актуальные Новости 10:34
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Общество

Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса

По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
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Политика

США полностью выведут войска из Афганистана к маю 2021 года

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Деловое.ТВ 12:45
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Роман Широков посоветовал Кокорину не переходить в «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Роман Широков высказал мнение о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в московский клуб.
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Происшествия

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
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Экономика

Что ждет россиян в августе 2020 года

С 1 августа стоимость газа для населения вырастет на 3%. Новые цены должны были быть установлены с 1 июля, однако приказ был выпущен с опозданием.
Коммерсантъ 05:39
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Рассекречены новые смартфоны Nokia

В начале осени Nokia выпустит три новых смартфона. Об этом сообщает издание NokiaMob со ссылкой на информированного источника.
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Политика

Задержанных в Белоруссии россиян пытались заманить в Ливию

Правительство национального согласия Ливии (ПНС) намеревалось заманить в Африку группу россиян из частной военно-охранной компании «МАР», которых задержали в Белоруссии, чтобы выдать их за бойцов ЧВК «Вагнера».
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Политика

Самый массовый в истории Белоруссии митинг начался в Минске

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Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
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На Марсе впервые зафиксировано перемещение песчаных дюн

Итальянские исследователи смогли впервые засечь перемещение песчаных дюн на Марсе. Раньше они считались неподвижными.
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Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Политика

Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
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Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
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Экономика

Экономист Беляев объяснил, кто пострадает от изъятия денег в пользу ПФР

Беляев уверен, что чаще всего деньги будут конфисковать именно у самозанятых, так как происхождение незаконных доходов чиновников оправдывается их родственниками, на которых переписаны активы.
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