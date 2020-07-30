с чего всё началось

МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства. "Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам", - говорится в сообщении.

Автоспорт Перес не прошел тест на коронавирус в Сильверстоуне В преддверии британского Гран При в Сильверстоуне гонщик Racing Point Серхио Перес не приехал на трассу в четверг.

Энергетика Польша рекордно заработала на «Газпроме» Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража. 10

Гаджеты AMD в секретной презентации пообещала Radeon Instinct MI100, который превзойдёт NVIDIA A100. Надо только подождать Предполагаемые показатели производительности и детали об ускорителе Radeon Instinct MI100 на базе архитектуры CDNA следующего поколения были опубликованы ресурсом AdoredTV вместе со слайдами от компании AMD.

Энергетика Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $41,72 за баррель, что на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Происшествия Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов По версии следствия, именно и.о. главы района является организатором преступной схемы - в мае 2018 года он якобы объединил вокруг себя республиканских чиновников и сотрудников администрации, которые занимались фальсификацией документов на землю. 4

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 5

Общество Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов. 754

Политика США полностью выведут войска из Афганистана к маю 2021 года Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса назвал сроки вывода национальных войск из Афганистана. 2

Футбол Роман Широков посоветовал Кокорину не переходить в «Спартак» Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Роман Широков высказал мнение о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в московский клуб.

Происшествия С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. 8

Экономика Что ждет россиян в августе 2020 года С 1 августа стоимость газа для населения вырастет на 3%. Новые цены должны были быть установлены с 1 июля, однако приказ был выпущен с опозданием. 23

Гаджеты Рассекречены новые смартфоны Nokia В начале осени Nokia выпустит три новых смартфона. Об этом сообщает издание NokiaMob со ссылкой на информированного источника.

Политика Задержанных в Белоруссии россиян пытались заманить в Ливию Правительство национального согласия Ливии (ПНС) намеревалось заманить в Африку группу россиян из частной военно-охранной компании «МАР», которых задержали в Белоруссии, чтобы выдать их за бойцов ЧВК «Вагнера». 5

Происшествия Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео. 748

Политика ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы. 69