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Россия третий месяц остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия третий месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай.
Коммерсантъ
Импорт российской нефти в КНР в прошлом месяце составил 7,15 млн т — около 1,68 млн барр. в сутки и на 7,6% больше по сравнению с прошлым годом.
РБК
Второе место по поставкам в Китай заняла Саудовская Аравия — 6,56 млн тонн, или 1,54 млн б/с.
Коммерсантъ
Из-за больших объемов российских поставок импорт нефти из Анголы и Бразилии упал в годовом исчислении на 27% и на 58% соответственно.
Коммерсантъ

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Россия третий месяц остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай
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