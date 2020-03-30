Экономика
Вести.RuРоссия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей. Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить112
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 21:58, Ашберн
Общество
Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах
Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Здоровье
Не губить бизнес: глава Бурятии определил задачи нерабочей недели
Напомним, к настоящему времени на территории республики подтверждены уже 13 случаев заражения новой инфекцией.
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился семейным фото с Аллой Пугачевой и детьми
Отечественный телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками семейным фото, на котором он позирует в компании Аллы Пугачевой и двух детей.
Происшествия
Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар
Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.
Общество
Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости
Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Общество
В Липецкой области объявили режим всеобщей самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса ввели на территории Липецкой области.
Кино
В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»
Политика
Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине
Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме под Красноярском
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 впервые с марта 2002 года
На лондонской бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent упала на 13,99%, до $21,87 за баррель.
Здоровье
Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри
Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
Общество
В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга ввели режим самоизоляции для всех жителей города, сообщается в постановлении регионального правительства.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
Здоровье
Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам
Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Здоровье
Ожирение называют фактором риска при заражении коронавирусом
Нидерландские ученые изучили факторы, повышающие риски заражения коронавирусом.
Здоровье
Рост заболеваемости коронавирусом в Италии пошел на спад
Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии превысило 100 тыс. При этом зафиксирован рекордно низкий для страны показатель новых случаев инфицирования.
Авто
Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»
Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Игры
Оригинальная NieR выйдет на One, РС, PS4 и Xbox
В честь десятилетнего юбилея студия Square Enix анонсировала не толькопереиздание первой части NieR для PS4, Xbox One и РС, но и новую игру — NieR Re[in]carnation для мобильных платформ iOS и Android.
Общество
В 27 регионах России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса.
Авто
"Мы в нашем приложении дали пользователю возможность в одном месте в электронном виде хранить всю информацию об истории владения автомобилем."
Поскольку смартфоны уже давно занимают часть жизни большинства людей, то мы в нашем приложении дали пользователю возможность в одном месте в электронном виде хранить всю информацию об истории владения автомобилем: расходы, график технического обслуживания, история сервисного обслуживания, включая фото заказ-нарядов, чеков и прочих документов.
Здоровье
В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом
В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
В Москве на фоне карантина активизировались мошенники
Накануне в Москве и Подмосковье ввели режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста.
Общество
В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
В РФ увеличен максимальный размер пособия по безработице
По информации сайта «БрянскToday», Постановлением Правительства Российской Федерации «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год», с 30 марта в стране увеличивается максимальная величина пособия по безработице, которая составит 12 130 рублей (минимальная при этом составит 1 500 рублей).
Происшествия
Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в Иркутской области
В Иркутской области подтвердился третий случай заражения коронавирусной инфекций.
Общество
Хельмут Марко: Производство аппаратов ИВЛ уже началось
Команда Mercedes, вместе со специалистами университетского колледжа Лондона менее чем за 100 часов создала рабочий прототип, он успешно прошёл испытания – и производство уже началось.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве четырех человек в Якутии признал вину
Мужчина, задержанный в Якутии по подозрению в убийстве четырех человек, среди которых двое детей, признал вину.