Экономика

Вести.RuВести.RuРоссия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей. Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.
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Россия создала новую нефтяную компанию

URA.Ru16:30

В день покупки венесуэльских активов «Роснефти» появилась компания с уставным капиталом более 300 млрд рублей. Ее мог возглавить соратник Сечина по Анголе

Фонтанка.Ру17:19

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Вести.Ru17:09

Власти РФ учредили компанию «Росзарубежнефть»

Московский Комсомолец16:32

Россия в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы учредила новую нефтекомпанию

РБК17:20

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322,7 млрд рублей

ТАСС16:15

РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»

Интерфакс15:58
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
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В Астрахани могут ввести режим полной изоляции

В Астрахани могут ввести режим полной самоизоляции. Аналогичный режим был введен вчера в Москве.
Московский Комсомолец 06:19
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Райан Гослинг станет главным героем и продюсером экранизации Вейера

Канадский актер Райан Гослинг планирует стать исполнительным продюсером и исполнить ключевую роль в новом проекте писателя Энди Вейера.
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Москва 24 17:48
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Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях

Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу по маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
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Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Российская газета 07:39
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Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия 28 марта в 17:44
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В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

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Общество

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В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.
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На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины

СочиСтрим 09:25
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Рада приняла закон о рынке земли на Украине, на котором настаивал МВФ

Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.
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Трамп сообщил о проведении в США более 1 млн тестов на коронавирус

В США провели более одного миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает USA Today.
РБК 18:36
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В Италии зафиксирован спад роста заболеваемости коронавирусом

Руководитель инфекционного отдела Института здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что зафиксирован рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 13:57
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Появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»

Piter.tv 09:29
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Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Общество

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
РИА Новости 12:02
Политика

Кен Маккаллум стал новым главой MI5

Новый глава MI5 вступит в должность в конце апреля и сменит на этом посту Эндрю Паркера.
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Изобрели замену тканей человеческого организма

Вообще-то ученые разрабатывали заменитель костей, но получили гибкий и чрезвычайно эластичный по свойствам материал, который можно сравнить с резиной.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 26 марта в 17:00
Политика

США и НАТО обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

"Собеседники обсудили действия НАТО по координации ответных мер союзников на пандемию COVID-19 и важность противодействия усилиям КНР и РФ по распространению дезинформации и пропаганды в связи с коронавирусом", - говорится в сообщении, при этом, не уточняется, о какой дезинформации идет речь.
Московский Комсомолец 17:23
Политика

Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса

По словам премьер-министра, без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги.
Lenta.ru 18:27
Технологии

Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны

Компания Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны.
UfaTime.ru 16:37
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга ввели режим самоизоляции для всех жителей города, сообщается в постановлении регионального правительства.
РИА Новости 14:58
Футбол

Робин ван Перси: «Фергюсон всегда добивался, чтобы 27 миллионеров были довольны»

В сезоне-2012/13 Фергюсон показал мастер-класс по управлению. Все были всем довольны и мотивированы.
Sports.ru 17:20
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
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Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Общество

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса

Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
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На глазах фанатов девушка отстригла себе волосы под короткое каре.
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Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета

Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
REGNUM 09:47
Армия и оружие

В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Газета, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны, сообщает, что борьба с вертолетами противника включена в программу боевой подготовки снайперов.
Военное дело вчера в 03:28
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Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья 11:43
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Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 16:49
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