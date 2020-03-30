Экономика
Вести.RuРоссия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей. Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.
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Игры
Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Общество
Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок
Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Общество
Санкт-Петербург объявил режим самоизоляции
В Санкт-Петербурге последовали примеру Москвы и ввели режим самоизоляции, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
Здоровье
Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса
Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Киберспорт
Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact
Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
Общество
В сети появились первые обзоры и оценки Resident Evil 3 Remake
30 марта в 18:00 мск в сети появились первые рецензии на Resident Evil 3 Remake.
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Здоровье
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России
Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Экономика
В Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Здоровье
Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить
Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, который ранее говорил о возможности серьезной эпидемии мирового масштаба, рассказал изданию Wired, что необходимо сделать, чтобы снизить заболеваемость COVID-19, передает портал ИноСМИ.
Политика
Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции
Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
Гаджеты
Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox
Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Общество
Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом
Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Общество
В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции
В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
Культура
Транссибирский арт-фестиваль завершился онлайн-концертом
Новосибирск, 30 марта 2020, 10:32 — REGNUM В Новосибирске без участия посетителей онлайн-концертом завершился VII Транссибирский арт-фестиваль.
Игры
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Общество
До 5 лет тюрьмы: наказание за фейки о коронавирусе ужесточат
Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.
Происшествия
В Москве на фоне карантина активизировались мошенники
В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Наука
Ученые установили радиус действия чихания
Американские ученые выяснили, что капли жидкости при чихании образуют облако на расстоянии 7-8 метров от чихнувшего и сохраняются в таком виде гораздо дольше, чем предполагалось ранее.
Музыка
Элтон Джон провел онлайн-концерт в поддержку борьбы с коронавирусом
Телеканал Fox News и вещательная компания iHeartRadio организовали благотворительный концерт в рамках борьбы с коронавирусом.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Экономика
Титов счел недостаточными меры поддержки бизнеса в условиях вируса
Титов выразил уверенность в том, что государству надо предпринимать гораздо более радикальные меры поддержки бизнеса, чтобы предотвратить социальную катастрофу.
Авто
В Казахстане стартовал выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo
Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Шоу-бизнес