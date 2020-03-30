Экономика

Вести.RuВести.RuРоссия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей. Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.
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РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»

Интерфакс15:58

В день покупки венесуэльских активов «Роснефти» появилась компания с уставным капиталом более 300 млрд рублей. Ее мог возглавить соратник Сечина по Анголе

Фонтанка.Ру17:19

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Вести.Ru17:09

Власти РФ учредили компанию «Росзарубежнефть»

Московский Комсомолец16:32

Россия создала новую нефтяную компанию

URA.Ru16:30

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322,7 млрд рублей

ТАСС16:15

Россия в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы учредила новую нефтекомпанию

РБК17:20
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Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Российская газета 11:29
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Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
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В Санкт-Петербурге последовали примеру Москвы и ввели режим самоизоляции, сообщает «Коммерсантъ».
МордовМедиа 14:18
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Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
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Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса

Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
Известия 15:47
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Киберспорт

Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact

Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
CyberSport.ru 15:26
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В сети появились первые обзоры и оценки Resident Evil 3 Remake

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CyberSport.ru 11:56
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В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Здоровье

Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой

Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
РИА Новости 15:47
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Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 18:15
Общество

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Российская газета 07:39
Экономика

В Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей.
Национальная служба новостей 05:01
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Здоровье

Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить

Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, который ранее говорил о возможности серьезной эпидемии мирового масштаба, рассказал изданию Wired, что необходимо сделать, чтобы снизить заболеваемость COVID-19, передает портал ИноСМИ.
Shraibikus News 09:52
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
ТАСС 11:36
Гаджеты

Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Faktom вчера в 10:32
Общество

Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Известия 15:55
Общество

В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции

В Липецкой области введен режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:07
Культура

Транссибирский арт-фестиваль завершился онлайн-концертом

Новосибирск, 30 марта 2020, 10:32 — REGNUM В Новосибирске без участия посетителей онлайн-концертом завершился VII Транссибирский арт-фестиваль.
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Игры

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

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Общество

До 5 лет тюрьмы: наказание за фейки о коронавирусе ужесточат

Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.
Московский Комсомолец 18:18
Происшествия

В Москве на фоне карантина активизировались мошенники

В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 14:26
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Ученые установили радиус действия чихания

Американские ученые выяснили, что капли жидкости при чихании образуют облако на расстоянии 7-8 метров от чихнувшего и сохраняются в таком виде гораздо дольше, чем предполагалось ранее.
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Телеканал Fox News и вещательная компания iHeartRadio организовали благотворительный концерт в рамках борьбы с коронавирусом.
Вечерняя Москва 08:01
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Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
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Экономика

Титов счел недостаточными меры поддержки бизнеса в условиях вируса

Титов выразил уверенность в том, что государству надо предпринимать гораздо более радикальные меры поддержки бизнеса, чтобы предотвратить социальную катастрофу.
РБК 14:38
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В Казахстане стартовал выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo

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