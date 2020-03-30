Экономика

Вести.RuВести.RuРоссия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей. Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»

АО зарегистрировано в Москве 28 марта - в день, когда правительство РФ объявило о приобретении у "Роснефти" активов в Венесуэле на баланс неназванной госкомпании со 100%-м госучастием в обмен на 9,6% акций самой НК.
Интерфаксвчера в 15:58

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Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Вести.Ruвчера в 17:09

Росимущество учредило «Росзарубежнефть» с капиталом почти в 323 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:37

Россия в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы учредила новую нефтекомпанию

РБКвчера в 17:20

Росимущество учредило компанию «Росзарубежнефть» с капиталом 323 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 18:07

Власти РФ учредили компанию «Росзарубежнефть»

Московский Комсомолецвчера в 16:32

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322,7 млрд рублей

ТАССвчера в 16:15

РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»

Интерфаксвчера в 15:58
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Происшествия

В российском регионе умер первый пациент с коронавирусом

В инфекционной больнице Перми умер первый пациент, госпитализированный с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 14:55
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Российская газета 12:11
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости 14:07
Транспорт

РБК: Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам

Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам.
Эхо Москвы 14:00
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
Транспорт

Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
ТАСС 13:03
Общество

Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа

Абитуриенты, претендующие на бюджетные места, теперь смогут подать документы до 10 августа.
Телеканал 360° 14:51
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Ведомости 03:20
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Российская газета 12:31
Экономика

Экономика Воронежской области от коронавируса потеряет 10 млрд

Ограничительные меры, введенные в Воронежской области из-за карантина, нанесут ущерб экономике региона в размере примерно 10 млрд руб. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил глава департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников.
Обозреватель Врн 08:58
Общество

В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика объявит чрезвычайное положение, если на ее территории будут выявлены случаи заражения коронавирусом.
ТАСС 13:24
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
РБК 29 марта в 18:27
Общество

В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.
Урал-пресс-информ 05:17
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Общество

В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето

Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.
Piter.tv 13:01
Экономика

Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния

«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
РБК 14:25
Общество

В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции

Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей.
РИА Новости 10:34
Футбол

Появились фото новой формы сборной России

Опубликованы фотографии новой формы сборной России на сезон-2020/21.
Бомбардир.ру 13:05
Киберспорт

Project CARS 2 и Fable Anniversary возглавили Xbox Live Gold в апреле

Project CARS 2 (Xbox One) — с 1 по 30 апреля Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One) — с 16 апреля по 15 мая Fable Anniversary (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 апреля Toybox Turbos (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 30 апреля.
Игромания.ру 11:46
Общество

В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ вчера в 04:09
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Газета.Ru 14:22
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Общество

В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса

Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
РИА Новости 13:10
Армия и оружие

The Drive: российские подлодки проекта 885 сложно «застать врасплох»

Авторы статьи, опубликованной в The Drive, отметили, что такая возможность служит показательным примером уникальной военно-морской тактики, которую разработали в Советском Союзе еще во время холодной войны.
Политическая Экспертиза 04:28
Здоровье

У врача Гатчинской больницы диагностирован коронавирус

У заведующего травматологическим отделением Гатчинской больницы диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 13:34
Здоровье

Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом

Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря.
URA.Ru 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
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