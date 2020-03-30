АО зарегистрировано в Москве 28 марта - в день, когда правительство РФ объявило о приобретении у "Роснефти" активов в Венесуэле на баланс неназванной госкомпании со 100%-м госучастием в обмен на 9,6% акций самой НК.

с чего всё началось

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей. Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.

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