Экономика
Вести.RuРоссия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей. Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
АО зарегистрировано в Москве 28 марта - в день, когда правительство РФ объявило о приобретении у "Роснефти" активов в Венесуэле на баланс неназванной госкомпании со 100%-м госучастием в обмен на 9,6% акций самой НК.Интерфаксвчера в 15:58
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Росимущество учредило компанию «Росзарубежнефть» с капиталом 323 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 18:07
РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»
Интерфаксвчера в 15:58
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Происшествия
В российском регионе умер первый пациент с коронавирусом
В инфекционной больнице Перми умер первый пациент, госпитализированный с коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Политика
Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
Транспорт
РБК: Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам
Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам.
Экономика
Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Транспорт
Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля
Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа
Абитуриенты, претендующие на бюджетные места, теперь смогут подать документы до 10 августа.
Общество
Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт
Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу
Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Экономика
Экономика Воронежской области от коронавируса потеряет 10 млрд
Ограничительные меры, введенные в Воронежской области из-за карантина, нанесут ущерб экономике региона в размере примерно 10 млрд руб. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил глава департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников.
Общество
В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика объявит чрезвычайное положение, если на ее территории будут выявлены случаи заражения коронавирусом.
Общество
Правительство за день изменило список товаров первой необходимости
Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
Общество
В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето
Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.
Экономика
Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния
«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
Общество
В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции
Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей.
Футбол
Появились фото новой формы сборной России
Опубликованы фотографии новой формы сборной России на сезон-2020/21.
Киберспорт
Project CARS 2 и Fable Anniversary возглавили Xbox Live Gold в апреле
Project CARS 2 (Xbox One) — с 1 по 30 апреля Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One) — с 16 апреля по 15 мая Fable Anniversary (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 апреля Toybox Turbos (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 30 апреля.
Общество
В России ужесточили штрафы за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Общество
В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
Армия и оружие
The Drive: российские подлодки проекта 885 сложно «застать врасплох»
Авторы статьи, опубликованной в The Drive, отметили, что такая возможность служит показательным примером уникальной военно-морской тактики, которую разработали в Советском Союзе еще во время холодной войны.
Здоровье
У врача Гатчинской больницы диагностирован коронавирус
У заведующего травматологическим отделением Гатчинской больницы диагностирован коронавирус.
Здоровье
Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом
Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря.