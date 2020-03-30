Экономика
Вести.RuРоссия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей. Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.
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РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»
Интерфаксвчера в 15:58
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Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Политика
Британскую контрразведку возглавил куратор по делу Скрипалей
Господин Маккаллум отвечал за следствие по делу Скрипалей от этой службы. Кен Маккаллум проработал в MI5 25 лет.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Экономика
Онлайн-ретейлеры предложили новый вариант продажи алкоголя в интернете
Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ; объединяет Wildberries, «М.Видео», Ozon.ru, «Утконос» и др.) предложила на первом этапе протестировать онлайн-торговлю алкоголем только на компаниях, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия.
Общество
Евгений Куйвашев ужесточил карантинные меры по борьбе с коронавирусом
Население просят не выходить из дома без необходимости Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел дополнительные ограничения из-за коронавируса.
Спорт
Анфиса Резцова ответила на критику Дмитрия Губерниева
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Общество
В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса россиян
В Москве возросло число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян: еще 10 человек выписаны из больницы.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Здоровье
В России создан препарат для лечения коронавируса
РИА Новости сообщает, что в России появилось лекарство для лечения коронавируса.
Общество
В Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером
Указ о необходимости полной самоизоляции жителей Башкирии в связи с опасностью распространения коронавируса вступит в силу во вторник вечером, сообщил глава региона Радий Хабиров.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде
Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Общество
Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Общество
Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены
Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли
Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля
"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
Авто
BMW и Toyota создали новый силовой агрегат на водороде
Силовой агрегат BMW i Hydrogen NEXT включает в себя блок eDrive пятой генерации, как на предстоящем iX3, топливный элемент, электрический преобразователь и 2 баллона, в которые под давлением 700 бар закачали 6 кг газообразного водорода.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
Энергетика
Нефть Brent на торгах в Лондоне подорожала почти до $27
Лондон, 31 марта 2020, 08:49 — REGNUM Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года вырос в цене на 2,12% в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне.
Экономика
Путин поручил внести поправки в законодательство о кредитных каникулах
Москва, 29 марта 2020, 12:33 — REGNUM Поправки в законодательство о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей требовать каникул по кредитам в случае падения доходов в связи с распространением коронавируса поручил принять до 20 апреля президент России Владимир Путин.
Политика
Украина ослабит карантин ради спасения экономики
Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
В Приамурье автопарк правительства передали медикам и волонтерам
Автопарк правительства Приамурья по поручению губернатора Василия Орлова передан в распоряжение больниц и волонтеров, сообщает правительство региона.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Недвижимость
Аналитики оценили доступность квартир в Москве для долларовых миллионеров
Количество квадратных метров высокобюджетной жилой недвижимости, которые можно приобрести за $1 млн, увеличилось во всех районах Москвы за исключением района Остоженки, где зафиксирована отрицательная динамика в размере 7%. Это связано с тем, что там цены на квартиры частично номинированы в долларах.
Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.