Экономика

Вести.RuВести.RuРоссия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей. Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.
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Россия в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы учредила новую нефтекомпанию

РБКвчера в 17:20

РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»

Интерфаксвчера в 15:58

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Вести.Ruвчера в 17:09

Власти РФ учредили компанию «Росзарубежнефть»

Московский Комсомолецвчера в 16:32

Россия создала новую нефтяную компанию

URA.Ruвчера в 16:30

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322,7 млрд рублей

ТАССвчера в 16:15

В день покупки венесуэльских активов «Роснефти» появилась компания с уставным капиталом более 300 млрд рублей. Ее мог возглавить соратник Сечина по Анголе

Фонтанка.Рувчера в 17:19
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 02:32, Ашберн
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Политика

Британскую контрразведку возглавил куратор по делу Скрипалей

Господин Маккаллум отвечал за следствие по делу Скрипалей от этой службы. Кен Маккаллум проработал в MI5 25 лет.
Коммерсантъ вчера в 20:58
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Экономика

Онлайн-ретейлеры предложили новый вариант продажи алкоголя в интернете

Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ; объединяет Wildberries, «М.Видео», Ozon.ru, «Утконос» и др.) предложила на первом этапе протестировать онлайн-торговлю алкоголем только на компаниях, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия.
РБК 02:00
Общество

Евгений Куйвашев ужесточил карантинные меры по борьбе с коронавирусом

Население просят не выходить из дома без необходимости Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел дополнительные ограничения из-за коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 10:30
Спорт

Анфиса Резцова ответила на критику Дмитрия Губерниева

Вести.Ru вчера в 05:55
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета вчера в 10:02
Общество

В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса россиян

В Москве возросло число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян: еще 10 человек выписаны из больницы.
Lenta.ru 28 марта в 13:30
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Здоровье

В России создан препарат для лечения коронавируса

РИА Новости сообщает, что в России появилось лекарство для лечения коронавируса.
SMINEWS в Иванове 28 марта в 12:42
Общество

В Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером

Указ о необходимости полной самоизоляции жителей Башкирии в связи с опасностью распространения коронавируса вступит в силу во вторник вечером, сообщил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости 02:23
Энергетика

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Вести.Ru вчера в 13:15
Общество

Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Lenta.ru вчера в 03:06
Общество

Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены

Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
REGNUM 02:11
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Общество

Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
ТАСС вчера в 10:57
Авто

BMW и Toyota создали новый силовой агрегат на водороде

Силовой агрегат BMW i Hydrogen NEXT включает в себя блок eDrive пятой генерации, как на предстоящем iX3, топливный элемент, электрический преобразователь и 2 баллона, в которые под давлением 700 бар закачали 6 кг газообразного водорода.
CarsWeek.ru вчера в 06:57
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
RT на русском вчера в 20:36
Энергетика

Нефть Brent на торгах в Лондоне подорожала почти до $27

Лондон, 31 марта 2020, 08:49 — REGNUM Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года вырос в цене на 2,12% в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне.
REGNUM 01:49
Экономика

Путин поручил внести поправки в законодательство о кредитных каникулах

Москва, 29 марта 2020, 12:33 — REGNUM Поправки в законодательство о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей требовать каникул по кредитам в случае падения доходов в связи с распространением коронавируса поручил принять до 20 апреля президент России Владимир Путин.
REGNUM 29 марта в 05:33
Политика

Украина ослабит карантин ради спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики.
Lenta.ru 02:14
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

В Приамурье автопарк правительства передали медикам и волонтерам

Автопарк правительства Приамурья по поручению губернатора Василия Орлова передан в распоряжение больниц и волонтеров, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:11
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 вчера в 16:03
Недвижимость

Аналитики оценили доступность квартир в Москве для долларовых миллионеров

Количество квадратных метров высокобюджетной жилой недвижимости, которые можно приобрести за $1 млн, увеличилось во всех районах Москвы за исключением района Остоженки, где зафиксирована отрицательная динамика в размере 7%. Это связано с тем, что там цены на квартиры частично номинированы в долларах.
РБК 02:06
Политика

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РБК вчера в 12:33
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