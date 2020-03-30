Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей. Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.

Общество Правительство уточнило список товаров первой необходимости Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.

Здоровье В Приморье вылечили первого пациента с коронавирусом Во вторник из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 выписали первого в Приморье выздоровевшего от коронавируса пациента.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Общество В Петербурге ввели режим полной самоизоляции Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывать соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.

Энергетика Норвегия намерена увеличить добычу нефти Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.

Здоровье Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.

Общество В США ожидают новую волну коронавируса осенью Осенью этого года в Соединенных Штатах может начаться новая волна коронавирусной инфекции COVID-2019, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Экономика Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.

Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.

Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.