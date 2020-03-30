Экономика

Вести.RuВести.RuРоссия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей. Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать127

Подробнее о событии

Россия в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы учредила новую нефтекомпанию

РБКвчера в 17:20

В день покупки венесуэльских активов «Роснефти» появилась компания с уставным капиталом более 300 млрд рублей. Ее мог возглавить соратник Сечина по Анголе

Фонтанка.Рувчера в 17:19

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Вести.Ruвчера в 17:09

Власти РФ учредили компанию «Росзарубежнефть»

Московский Комсомолецвчера в 16:32

Россия создала новую нефтяную компанию

URA.Ruвчера в 16:30

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322,7 млрд рублей

ТАССвчера в 16:15

РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»

Интерфаксвчера в 15:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
Общество

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.
РИА Новости 29 марта в 16:17
Здоровье

В Петербурге ещё две больницы начали принимать пациентов с пневмонией

В понедельник, 30 марта, стало известно, что в Петербурге ещё две больницы начали приём людей с внебольничными пневмониями.
Форпост Северо-Запад вчера в 06:16
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Здоровье

В Приморье вылечили первого пациента с коронавирусом

Во вторник из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 выписали первого в Приморье выздоровевшего от коронавируса пациента.
Российская газета 01:07
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

В Петербурге ввели режим полной самоизоляции

Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывать соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.
Российская газета вчера в 13:32
Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
ТАСС вчера в 20:42
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru вчера в 16:23
Здоровье

Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
Lenta.ru вчера в 23:49
Армия и оружие

В итальянском доме престарелых военных РФ встретили аплодисментами

По словам журналистов, россияне прибыли в больших грузовиках, провели полную самодезинфекцию, а потом приступили к работам в самом здании дома престарелых.
Известия 00:21
Общество

В США ожидают новую волну коронавируса осенью

Осенью этого года в Соединенных Штатах может начаться новая волна коронавирусной инфекции COVID-2019, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
Комсомольская правда вчера в 19:22
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM вчера в 01:48
Армия и оружие

Эффективность американского ЗРК Patriot вновь поставлена под сомнение

Для отражения атаки использовались американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
ГЛАС.RU вчера в 07:08
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Общество

Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:16
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Авто

Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео

На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Тарантас Ньюс вчера в 01:49
Общество

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян.
Lenta.ru вчера в 22:34
Экономика

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
РБК вчера в 22:00
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru 29 марта в 08:32
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 29 марта в 01:00
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета вчера в 10:02
Гаджеты

Бренд Honor представил бюджетный смартфон Honor 9A

Вчера на своей презентации компания Honor показала новый бюджетный смартфон под названием Honor 9A.
ITZine.ru 00:00
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском 29 марта в 18:07
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках

Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
Piter.tv вчера в 12:28
Политика

Кадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19

Кадыров подчеркнул, что Чечня окажет помощь соседним регионам, если в этом будет необходимость.
РИА Новости вчера в 23:16
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM вчера в 06:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное