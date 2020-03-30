Экономика
Вести.RuРоссия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей. Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.
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РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»
Интерфаксвчера в 15:58
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Общество
Правительство уточнило список товаров первой необходимости
Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.
Здоровье
В Петербурге ещё две больницы начали принимать пациентов с пневмонией
В понедельник, 30 марта, стало известно, что в Петербурге ещё две больницы начали приём людей с внебольничными пневмониями.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Здоровье
В Приморье вылечили первого пациента с коронавирусом
Во вторник из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 выписали первого в Приморье выздоровевшего от коронавируса пациента.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции
Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывать соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.
Энергетика
Норвегия намерена увеличить добычу нефти
Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Здоровье
Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом
Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
Армия и оружие
В итальянском доме престарелых военных РФ встретили аплодисментами
По словам журналистов, россияне прибыли в больших грузовиках, провели полную самодезинфекцию, а потом приступили к работам в самом здании дома престарелых.
Общество
В США ожидают новую волну коронавируса осенью
Осенью этого года в Соединенных Штатах может начаться новая волна коронавирусной инфекции COVID-2019, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Армия и оружие
Эффективность американского ЗРК Patriot вновь поставлена под сомнение
Для отражения атаки использовались американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Общество
Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Авто
Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео
На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Общество
Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян
Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян.
Экономика
Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина
В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
В России создан высокоточный тест на коронавирус
В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Гаджеты
Бренд Honor представил бюджетный смартфон Honor 9A
Вчера на своей презентации компания Honor показала новый бюджетный смартфон под названием Honor 9A.
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках
Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
Политика
Кадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19
Кадыров подчеркнул, что Чечня окажет помощь соседним регионам, если в этом будет необходимость.
Общество
«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ
Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.