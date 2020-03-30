Экономика

Вести.RuВести.RuРоссия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей. Гендиректором компании является Николай Рыбчук, компания полностью принадлежит Росимуществу, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»

АО зарегистрировано в Москве 28 марта - в день, когда правительство РФ объявило о приобретении у "Роснефти" активов в Венесуэле на баланс неназванной госкомпании со 100%-м госучастием в обмен на 9,6% акций самой НК.
Интерфаксвчера в 15:58

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Росимущество учредило компанию «Росзарубежнефть» с капиталом 323 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 18:07

Росимущество учредило «Росзарубежнефть» с капиталом почти в 323 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:37

РФ в день покупки активов Роснефти в Венесуэле учредила компанию «Росзарубежнефть»

Интерфаксвчера в 15:58

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Вести.Ruвчера в 17:09

Власти РФ учредили компанию «Росзарубежнефть»

Московский Комсомолецвчера в 16:32

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322,7 млрд рублей

ТАССвчера в 16:15

Россия в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы учредила новую нефтекомпанию

РБКвчера в 17:20
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми

В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Известия 05:55
Энергетика

Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
Интерфакс 06:36
Политика

Великобритания нуждается в украинской рабочей силе

Телеканал RT ранее сообщал, что британский принц Чарльз, который переболел китайским коронавирусом, больше не нуждается в самоизоляции.
Экономика сегодня 02:25
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

Госдума одобрила штрафы за нарушение карантина

Госдума одобрила закон, предусматривающий штрафы для здоровых людей за нарушение карантина.
Профиль 05:13
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Шоу-бизнес

Певица Жасмин переболела коронавирусом вместе с сыном

Российская певица из Дагестана Жасмин сделала сенсационное заявление, что она перенесла коронавирус вместе с сыном.
Народные новости 07:50
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Общество

Принц Чарльз излечился от коронавируса

Принц Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа, вылечился и вышел из режима самоизоляции после консультации с врачом.
Znak.com вчера в 08:31
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец 05:04
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Общество

Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции

С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Асылыкуль 04:25
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

На Кубани работу рынков и ярмарок приостановили из-за коронавируса

30 марта власти Кубани ужесточили меры по предотвращению распространения коронавируса, в регионе закрыли все места массового пребывания людей, за исключением объектов жизнеобеспечения.
Деловая газета. Юг 04:32
Интернет

В Telegram добавили папки для чатов и каналов

Мессенджер Telegram объявил о запуске нескольких новых функций. Среди них — сортировка и группировка чатов, каналов и ботов.
Дождь вчера в 08:26
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 02:48
Происшествия

Свердловские полицейские начали ловить нарушителей режима самоизоляции

Полицейские начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции.
Екатеринбург Онлайн 09:27
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
РИА Новости 07:24
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток

Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Народные новости 02:43
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Город N (Ростов) вчера в 18:12
Наука

Нейронная сеть почти точно перевела мозговые сигналы в предложения

Piter.tv 08:37
Общество

В Пскове умер второй пациент с коронавирусом

В Пскове умер второй пациент с коронавирусом В Псковской области умер второй пациент, который заразился коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.
Медиазона 08:02
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 12:59
Общество

Режим обязательной самоизоляции ввели в Воронежской области

Губернатор Воронежской области подписал указ, согласно которому все жители региона с 31 марта обязаны не покидать места проживания.
Kursk.com 08:12
Армия и оружие

В Минске заявили, что российские военные примут участие в параде

RT на русском 10:02
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Общество

В Грузии запретили продажу алкоголя

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
РБК 09:06
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