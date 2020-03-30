АО зарегистрировано в Москве 28 марта - в день, когда правительство РФ объявило о приобретении у "Роснефти" активов в Венесуэле на баланс неназванной госкомпании со 100%-м госучастием в обмен на 9,6% акций самой НК.

с чего всё началось

В день объявления о выходе из проектов по добыче ради снятия американских санкций с дочек «Роснефти» Росимущество зарегистрировало новую компанию «Росзарубежнефть», которая будет, в частности, заниматься добычей и транспортировкой нефти и нефтяного (попутного) газа.

Россия учредила новую компанию в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы

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