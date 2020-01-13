Финансы

Вести.ФинансВести.ФинансРоссия удвоила объем Фонда национального благосостояния

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за 2019 г. вырос в 1,9 раза в рублевом выражении с 4 трлн до 7,8 трлн руб. (6,9% ВВП), в долларах - в 2,2 раза с $58,1 млрд до $125,6 млрд, сообщил в понедельник Минфин РФ.
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