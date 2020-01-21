Экономика
Российская газетаРоссия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 62,64 миллиона унций (1948 тонн). Однако дистанция по величине запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще очень большая: у США – 8133,5 тонны, у Германии – около 3370 тонн.РИА Новостивчера в 19:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Кино
Netflix покажет все фильмы студии Хаяо Миядзаки
Студия Ghibli, созданная в 1985 году режиссерами Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой, стала всемирно известной благодаря оригинальным историям о фантастических мирах и эпическим сагам, сочетающим мифологию и высказывания на актуальные гуманистические темы.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки коронавируса в Китае
Коронавирус нового типа был выявлен местными специалистами 7 января.
Общество
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
В Китае суд приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Теннис
Мария Шарапова покидает Australian Open
Мария начинала турнир матчем с хорватской теннисисткой Донной Векич.
Наука
Институт медико-биологических проблем сообщил, что МКС загрязнена грибками и бактериями
Ученые провели эксперимент "Электронный нос", который показал, что внутренние поверхности Международной космической станции (МКС) загрязнены бактериями и грибками.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Футбол
Ракицкий: не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается
Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры.
Общество
Первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта выдали в России
В России с помощью криптобиокабин (КБК) выдали первые заграничные паспорта, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу единого поставщика этих устройств компании "Ростелеком".
Космос
Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна
Политика
Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли шесть человек
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в посёлке Причулымском Асиновского района погибли шесть человек.
Общество
Понятие «педагогическая тайна» может быть введено в России
В России может быть введено понятие педагогической тайны, запрещающее воспитателям и учителям разглашать информацию о диагнозе или особенностях развития ребенка без согласия родителей, сообщили «Известия» со ссылкой на рабочую группу правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в стране.
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Общество
Wizz Air откроет четыре новых направления в Санкт-Петербурге
Wizz Air будет летать в Бухарест (Румыния) с 1 июля 2020 года 3 раза в неделю, в Софию (Болгария) с 2 июля 3 раза в неделю, в Вильнюс (Литва) с 3 июня 2 раза в неделю и в Братиславу (Словакия) с 1 июня 4 раза в неделю.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Армия и оружие
Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Происшествия
В Якутии стая собак напала на ребенка
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Общество
Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев
Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.