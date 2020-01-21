Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота

По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
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Россия укрепила позицию в рейтинге мировых золотых запасов

На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 62,64 миллиона унций (1948 тонн). Однако дистанция по величине запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще очень большая: у США — 8133,5 тонны, у Германии — около 3370 тонн.
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Происшествия

Члены саратовской «банды киллеров» получили от 16 лет до пожизненного

Клусов, несмотря на помощь следствию, получил пожизненный срок, Быстровой дали 16 лет в колонии общего режима, а Силенко-младший получил 19 лет в колонии строгого режима.
Вести.Ru 05:10
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
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Украина занимает второе место в Европе по распространению рака — минздрав

Украина занимает второе место в Европе по скорости распространения онкологических болезней, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
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Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru 05:15
Космос

Россия и Беларусь завершат эскизное проектирование спутника к июню

Срок эксплуатации действующего белорусского спутника двукратно превышен К июню 2020 года Россия и Беларусь завершат эскизное проектирование совместного спутника.
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Microsoft начала менять Windows 10

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В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ

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Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
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Врач центра травматологии попросил помощи главы Минздрава Дагестана

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Перспективную российскую ракету «Союз-5» признали неоптимальной

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Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
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Возле станции метро «Пионерская» в Приморском районе Петербурга через три года появится новый торгово-развлекательный центр – «Голливуд».
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