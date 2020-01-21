Экономика
Российская газетаРоссия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
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с чего всё началось
На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 62,64 миллиона унций (1948 тонн). Однако дистанция по величине запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще очень большая: у США – 8133,5 тонны, у Германии – около 3370 тонн.РИА Новостивчера в 19:40
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На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
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Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
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В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
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В Башкирии главой района впервые стала женщина
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
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Новый глава ФНС назвал основную задачу налоговой службы
О назначении Егорова на должность главы ФНС стало известно 17 января.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса в Китае
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Общество
Oхfam: две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек, говорится в докладе фонда Oxfam International.
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Общество
Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд 1957 года
В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года для 21 января.
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Комиссию по платежкам за ЖКХ в России предложили отменить
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Шоу-бизнес
Лолита улетела отдыхать в Израиль с новым спутником
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В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ
Реакция стран Запада на процесс подготовки изменений Конституции РФ носит агрессивный характер и близка к граням вмешательства во внутренние дела, считает член рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
Общество
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Три человека погибли в ДТП с участием «скорой» в Марий Эл
Космос
В России предложили независимую от США систему полётов к Луне
РКК «Энергия» представила проект лунной миссии «Рывок-2», который предусматривает полёт на спутник Земли без необходимости посадки на окололунной станции.