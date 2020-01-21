Экономика
Российская газетаРоссия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
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с чего всё началось
На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 62,64 миллиона унций (1948 тонн). Однако дистанция по величине запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще очень большая: у США — 8133,5 тонны, у Германии — около 3370 тонн.РИА Новостивчера в 19:40
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Политика
Мединский и Васильева не попали в новое правительство России
Во вторник, 21 января, премьер-министр России Михаил Мишустин представил новый состав кабинета министров.
Политика
Путин сформировал новое правительство
Президент России Владимир Путин сформировал новое правительство страны, сообщается на официальном сайте Кремля.
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе
Политика
Объявлен новый состав кабинета министров
Владимир Мединский лишился поста министра культуры - его место заняла Ольга Любимова.
Энергетика
Белоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии
В начале этого года срок соглашения между Россией и Белоруссией на поставки нефти истек.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Хоккей
Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером
Чернышенко назначен указом президента России Владимира Путина о составе нового кабинета министров.
Наука
Австралийские утконосы оказались под угрозой вымирания
Теннис
Шарапова завершила выступление на Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира серии Большого шлема, проиграв хорватке Донне Векич.
Технологии
Huawei установит на серверы российскую операционную систему
Компании Huawei и «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого российская операционная система «Ред ОС» будет установлена на серверы китайского производителя для центров обработки данных.
Политика
Мишустин перечислил главные задачи нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит первое заседание правительства. Ранее был объявлен состав нового правительства.
Футбол
Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
Общество
Трамп против Тунберг: в Давосе стартовал Всемирный экономический форум
Шведская активистка Грета Тунберг выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Технологии
«МегаФон» запускает виртуального оператора интернета
Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Кино
Скончался японский актёр Дзё Сисидо
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Общество
Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал
«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Армия и оружие
В Багдаде обстрелян ракетами район посольства США
Три ракеты упали недалеко от посольства США, что находится в "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщили местные СМИ Ирака.
Наука
МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Спорт
WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
Происшествия
Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Общество
Cуд запретил в России приложение магазина iHerb
Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).