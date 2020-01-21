Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота

По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
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Россия укрепила позицию в рейтинге мировых золотых запасов

На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 62,64 миллиона унций (1948 тонн). Однако дистанция по величине запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще очень большая: у США — 8133,5 тонны, у Германии — около 3370 тонн.
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