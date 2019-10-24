Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя улучшение позиций в Doing Busines-2020, отметил, что Россия занимает самое высокое среди стран БРИКС место в рейтинге, опережая и многие европейские государства, однако для закрепления успехов нужно сделать многое для создания предсказуемых условий ведения бизнеса.

с чего всё началось

Конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того, чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед.

Россия улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC), поднявшись с 31-го на 28-е место.

Россия улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business

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