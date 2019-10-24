Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРоссия улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business

Россия улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC), поднявшись с 31-го на 28-е место.
Читать в источнике
Комментировать
Максим Орешкин
Конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того, чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед.
— Максим Орешкин, российский политикТК Звезда вчера в 23:21
с чего всё началось

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя улучшение позиций в Doing Busines-2020, отметил, что Россия занимает самое высокое среди стран БРИКС место в рейтинге, опережая и многие европейские государства, однако для закрепления успехов нужно сделать многое для создания предсказуемых условий ведения бизнеса.
РИА Новостивчера в 22:16

Подробнее о событии

Орешкин назвал главной задачей правительства стабильность регуляторики

Интерфаксвчера в 22:55

Орешкин оценил результаты рейтинга Doing Business

Газета.Ru04:25

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Известия02:42

Министр экономического развития назвал главную задачу правительства на ближайшее время

Московский Комсомолецвчера в 22:59

Эксперт прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business

RT на русском06:07

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

РИА Новостивчера в 22:16

Орешкин назвал главную задачу правительства на ближайшее время

ТАССвчера в 22:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 07:23, Вашингтон
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
Футбол

Месси установил рекорд Лиги чемпионов

Metaratings вчера в 16:04
Происшествия

Грузия передала России хакера Сумбаева

Грузинские правоохранители на таможенно-пропускном пункте "Ларс" передали российским коллегам хакера Ярослава Сумбаева, тем самым процедура его экстрадиции на родину завершена.
ТАСС 05:55
Происшествия

Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
RT на русском 05:57
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Интерфакс 03:02
Единоборства

Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о желании подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Газета.Ru 06:00
Происшествия

В Петербурге мама каталась с привязанным к велосипеду ребенком

Росбалт 04:07
Политика

В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера

Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
Политика

Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru вчера в 02:32
Шоу-бизнес

Решетова показала свой живот после родов

Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru вчера в 04:00
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Происшествия

В Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших

Погибшие, чьи тела были обнаружены в грузовике в британском графстве Эссекс, оказались гражданами Китая.
РБК 07:18
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Политика

Парламент Британии принял законопроект о Brexit

Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Газета.Ru 22 октября в 14:23
Экономика

Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов

Оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
Коммерсантъ 22 октября в 20:11
Политика

Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов

Российский президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме «Россия — Африка» в Сочи, что Москва к настоящему моменту списала долги африканских стран более чем на 20 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 06:40
Происшествия

Тела 17 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны

Тела всех 17 работников золотодобывающей артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае, опознаны.
REGNUM 03:16
Политика

В США задержали Ахмеда Билалова

В штате Флорида в США сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности задержан уроженец Дагестана, бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов.
РИА Дербент вчера в 01:32
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Гаджеты

Почему Android 10 захватывает рынок быстрее предыдущих версий ОС

В конце июля 2018 года, незадолго до запуска Android 9 Pie, операционная система Android 8.0 Oreo занимала 8,9% рынка.
iXBT.com 01:45
Армия и оружие

Россия отправит в Сирию больше военной техники

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы.
Lenta.ru 03:25
Общество

Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Общество

ФСИН подтвердила побег фигуранта «Нового величия» Гаврилова

Сотрудники ФСИН получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом.
RT на русском 06:01
Здоровье

Назван лучший фрукт для завтрака, снижающий сахар в крови

В ходе одного из исследований при участии 19 человек выяснилось, что употребление чая из листьев гуавы снижает уровень сахара в крови до двух часов.
Суть событий вчера в 08:14
Общество

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Известия 06:55
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах непрозрачными

В июле текущего года депутаты предложили сделать курилки в аэропортах платными.
Новые Известия 04:26
Технологии

Сотрудники Google обвинили руководство в слежке за ними

Сотрудники Google обвинили руководство компании в том, что оно разработало инструмент для слежки, сообщает Bloomberg.
Forbes 04:11
Общество

Контроль за техосмотром могут вернуть МВД

Если предложение примут, то контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.
АБН 01:59
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное