Экономика
RT на русскомРоссия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США
Россия уменьшила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Уточняется, что в декабре 2019 года на долю краткосрочных облигаций пришлось $5,704 млрд, долгосрочных — $4,270 млрд.
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Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Авто
Опубликовали характеристики нового Kia Sorento
На корейском и европейском рынках Kia Sorento четвертого поколения будет предлагаться с новым 4-цилиндровым 2,2-литровым дизелем семейства Smartstream мощностью 202 л.с. (440 Нм).
Общество
Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
Происшествия
Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370
Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Виктор Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана. Его обращение к гражданам опубликовал адвокат Виталий Сердюк в Facebook.
Авто
Представлен новый Mercedes-AMG GLE 63 Coupe
Всего на рынке представят две версии GLE 63: Mercedes-AMG GLE 63 Coupe 4Matic и GLE Coupe 63 S Coupe 4Matic +.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Общество
Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» и заплакала
Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».
Общество
В Китае назвали новый способ передачи коронавируса
В Государственном комитете Китая по вопросам здравоохранения заявили, что новый коронавирус может передаваться через аэрозоль, если люди находятся в сравнительно закрытом помещении, а концентрация вируса велика.
Здоровье
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Происшествия
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин из-за коронавируса
На втором месте после КНР - Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково
Самолёт Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково в связи со срабатыванием датчика неисправности стойки шасси.
Экономика
Правительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Экономика
ЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан
Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
Происшествия
Суд в Петербурге постановил вернуть сбежавшую из карантина пациентку
Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть в больницу россиянку Анну Рыбакову, сбежавшую из карантина по коронавирусу следом за Аллой Ильиной, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города в Telegram.
Армия и оружие
Украинский дипломат заявил, что Россия попирает минские соглашения
Дипломат Сергей Кислица, представляющий в ООН Украину, заявил, что Российской Федерацией в Донбассе продолжается проведение стратегии эскалации, что попирает обязательства, которые были взяты в качестве участника минских соглашений.
Игры
Focus Home анонсировала симулятор космического мусорщика
Авто
Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту
Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
Происшествия
Бойфренд избил экс-невесту Кличко в День всех влюбленных
Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.
Шоу-бизнес
Стриженовы отдали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву
Впервые за долгое время на церемонии не смогли присутствовать Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев, которые в прошлом году не только получили награду в номинации "Творческая пара", но и были ведущими.