Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США

Россия уменьшила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Уточняется, что в декабре 2019 года на долю краткосрочных облигаций пришлось $5,704 млрд, долгосрочных — $4,270 млрд.
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Почему Россия сократила вложения в госдолг США

RT на русском08:00

Россия снизит политические риски сокращением вложений в госбумаги США

Экономика сегодня04:59

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

ТАССвчера в 16:45

Россия снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд

РБКвчера в 18:54

Россия сократила вложения в американский госдолг до $9,9 миллиарда

РИА Новостивчера в 16:58

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 16:47

Выгодные сделки: операции России на рынке госбумаг США

REGNUM06:35
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Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Общество

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM 07:16
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Культура

Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 08:44
Авто

Опубликовали характеристики нового Kia Sorento

На корейском и европейском рынках Kia Sorento четвертого поколения будет предлагаться с новым 4-цилиндровым 2,2-литровым дизелем семейства Smartstream мощностью 202 л.с. (440 Нм).
Тарантас Ньюс 04:33
Общество

Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
News.ru вчера в 06:47
Происшествия

Гендиректор «Титановой долины» арестован на два месяца

BFM.ru 08:19
Происшествия

Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370

Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.
РИА Новости 08:07
Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.
Газета.Ru 06:00
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс вчера в 07:13
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Виктор Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана. Его обращение к гражданам опубликовал адвокат Виталий Сердюк в Facebook.
Деловое.ТВ вчера в 07:22
Авто

Представлен новый Mercedes-AMG GLE 63 Coupe

Всего на рынке представят две версии GLE 63: Mercedes-AMG GLE 63 Coupe 4Matic и GLE Coupe 63 S Coupe 4Matic +.
Car.ru 02:22
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Газета.Ru 07:01
Общество

Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Lenta.ru 03:28
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» и заплакала

Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».
Lenta.ru 07:49
Общество

В Китае назвали новый способ передачи коронавируса

В Государственном комитете Китая по вопросам здравоохранения заявили, что новый коронавирус может передаваться через аэрозоль, если люди находятся в сравнительно закрытом помещении, а концентрация вируса велика.
Рамблер 07:31
Здоровье

Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
РИА Новости вчера в 06:08
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
Происшествия

На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин из-за коронавируса

На втором месте после КНР - Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess.
Газета.Ru 00:35
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково

Самолёт Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково в связи со срабатыванием датчика неисправности стойки шасси.
RT на русском вчера в 13:46
Экономика

Правительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
Вести.Ru 09:02
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Экономика

ЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан

Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
Газета.Ru 07:47
Происшествия

Суд в Петербурге постановил вернуть сбежавшую из карантина пациентку

Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть в больницу россиянку Анну Рыбакову, сбежавшую из карантина по коронавирусу следом за Аллой Ильиной, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города в Telegram.
Радио Sputnik 09:03
Армия и оружие

Украинский дипломат заявил, что Россия попирает минские соглашения

Дипломат Сергей Кислица, представляющий в ООН Украину, заявил, что Российской Федерацией в Донбассе продолжается проведение стратегии эскалации, что попирает обязательства, которые были взяты в качестве участника минских соглашений.
Ореанда-Новости 02:14
Игры

Focus Home анонсировала симулятор космического мусорщика

CyberSport.ru 08:44
Авто

Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту

Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
AutoNews 17 февраля в 07:49
Происшествия

Бойфренд избил экс-невесту Кличко в День всех влюбленных

Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.
Газета.Ru 04:44
Шоу-бизнес

Стриженовы отдали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву

Впервые за долгое время на церемонии не смогли присутствовать Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев, которые в прошлом году не только получили награду в номинации "Творческая пара", но и были ведущими.
VSE42.RU 02:49
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