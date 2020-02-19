Россия уменьшила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Уточняется, что в декабре 2019 года на долю краткосрочных облигаций пришлось $5,704 млрд, долгосрочных — $4,270 млрд.

Общество Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Авто Опубликовали характеристики нового Kia Sorento На корейском и европейском рынках Kia Sorento четвертого поколения будет предлагаться с новым 4-цилиндровым 2,2-литровым дизелем семейства Smartstream мощностью 202 л.с. (440 Нм).

Происшествия Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370 Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.

Армия и оружие В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием» Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.

Экономика Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.

Политика Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Политика Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана Виктор Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана. Его обращение к гражданам опубликовал адвокат Виталий Сердюк в Facebook.

Авто Представлен новый Mercedes-AMG GLE 63 Coupe Всего на рынке представят две версии GLE 63: Mercedes-AMG GLE 63 Coupe 4Matic и GLE Coupe 63 S Coupe 4Matic +.

Происшествия ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.

Общество В Китае назвали новый способ передачи коронавируса В Государственном комитете Китая по вопросам здравоохранения заявили, что новый коронавирус может передаваться через аэрозоль, если люди находятся в сравнительно закрытом помещении, а концентрация вируса велика.

Здоровье Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.

Общество Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России "На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".

Происшествия Суд в Петербурге постановил вернуть сбежавшую из карантина пациентку Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть в больницу россиянку Анну Рыбакову, сбежавшую из карантина по коронавирусу следом за Аллой Ильиной, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города в Telegram.

Армия и оружие Украинский дипломат заявил, что Россия попирает минские соглашения Дипломат Сергей Кислица, представляющий в ООН Украину, заявил, что Российской Федерацией в Донбассе продолжается проведение стратегии эскалации, что попирает обязательства, которые были взяты в качестве участника минских соглашений.

Происшествия Бойфренд избил экс-невесту Кличко в День всех влюбленных Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.