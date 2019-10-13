Представители сирийского правительства и возглавляемого курдами движения «Сирийские демократические силы» (СДС) сели за стол переговоров на российской авиабазе Хмеймим.

Россия усадила сирийцев и курдов за стол переговоров

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