Армия и оружие
РосбалтReuters: Курды провели переговоры с властями Сирии на военной базе РФ
«Сирийские демократические силы» провели переговоры с представителями Дамаска на военной базе Хмеймим. Стороны пытались достичь соглашения, чтобы сдержать наступление Турции на севере страны, передает Reuters.
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Спорт
Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике
Эхо Москвы 11 октября в 13:00
Футбол
Неймар вновь получил травму в сборной Бразилии
Летом этого года бразилец вновь получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустил Кубок Америки.
Vprognoze.ru 13:55
Армия и оружие
Украина сумела «добиться» усталости Запада
Серьезный процесс, который сегодня происходит в Европе, четко указывает на усталость Запада от Украины.
Политическая Экспертиза 13:46
Армия и оружие
Сирийская армия начала наступление на курдские территории
Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.
РБК 13:19
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 23:41
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Армия и оружие
ВСУ несут большие потери, нацисты активизируются не только на Донбассе, а в нацгвардии назревает бунт: сводка
Боевики Гнатова из 36-й бригады открывали огонь 152-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП, противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам н. п.: Куликово, Новая Таврия, Безыменное, Ленинское, Коминтерново и Саханка.
Rusvesna.su 11 октября в 08:39
Шоу-бизнес
Нюша удалила родинку над верхней губой
Артистка добавила, что удалила родинку из-за ее роста.
RuNews24.ru 14:44
Футбол
Игнашевич поздравил сборную России с выходом на ЧЕ-2020
Бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич, в настоящее время возглавляющий клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Торпедо», поздравил национальную команду с попаданием в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском 15:19
Армия и оружие
Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы
Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Московский Комсомолец вчера в 15:40
Наука
Найден способ прямого синтеза перекиси их кислорода и водорода
Rusargument 15:52
Игры
В коробке Overwatch для Nintendo Switch не будет картриджа
Может показаться странным, но мультиплеерные игры тоже выходят на физических носителях на консолях, как случилось и с Overwatch для PS4 и ХО.
Srnsk 14:10
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском 11:15
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Гаджеты
Первые подробности о процессорах AMD Ryzen 4000. Вырастут и частоты, и показатель IPC
Процессоры Ryzen первого поколения получились очень успешными.
iXBT.com вчера в 12:31
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Происшествия
В кафе под Петербургом диджея зарезали из-за музыки
Клиент одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленинградской области, в ночь на 13 октября зарезал диджея.
Газета.Ru 16:17
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Культура
Распутина рассказала о давнем инциденте с Зеленским
Распутина и Зеленский выступали в программе «Квартал 95» в 2010 году. Певице заранее пообещали, что никаких пошлых шуток не будет.
Рамблер вчера в 12:10
Происшествия
В полиции опровергли нападение на сотрудников ГИБДД в Зеленограде
"Информация о попытке проникнуть в ГИБДД с ножом и тяжелом ранении сотрудника полиции не соответствует действительности, она искажена", – рассказали Агентству "Москве" в пресс-службе МВД.
Москва 24 11:56
Музыка
Клип о Кавказе снял «Кузя» из «Универа»в Кисловодске
Клип появился на ютуб-канале артиста и вызвыл бурный восторг у пользователей интернета. Работу над ним актёр начал ещё в августе 2019 года.
АТВмедиа 10:15
Политика
Три тысячи элистинцев вышли на митинг против Трапезникова
Кавказский узел 12:52
Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК.
РИА Новости вчера в 21:43
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Актуальные Новости вчера в 10:44
Армия и оружие
Индия откажется от закупки российских истребителей
Ferra 10 октября в 14:22
Политика
Жители Донбасса прибыли в Крым в составе делегации украинской диаспоры
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вошли в состав делегации украинской диаспоры, прибывшей с визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.
РИА Новости 12:54
Футбол
Орлов считает, что «Зенит» при равенстве очков должен стоять на 1-м месте в таблице РПЛ
«Зенит» с 26 очками в 12 матчах занимает 4-е место в таблице турнира, имея одинаковое количество очков с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ростовом».
Нева Спорт 08:17
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13