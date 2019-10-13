«Сирийские демократические силы» провели переговоры с представителями Дамаска на военной базе Хмеймим. Стороны пытались достичь соглашения, чтобы сдержать наступление Турции на севере страны, передает Reuters.

Reuters: Курды провели переговоры с властями Сирии на военной базе РФ

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