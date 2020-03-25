Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе. По их словам, стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками оружия с борта фрегата "Адмирал Горшков".
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с чего всё началось

Источники: Россия ускорит испытания ракеты «Циркон»

РФ ускорит темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей: стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата "Адмирал Горшков". Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:03

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Россия ускорит испытания гиперзвукового «Циркона»

Популярная механика03:03

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» решили ускорить

Известия02:02

Источники: Россия ускорит испытания ракеты «Циркон»

ТАССвчера в 20:03

Россия ускорит испытательные запуски ракеты «Циркон»

Российская газета01:23

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут ускорены

Комсомольская правда00:33

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Газета.Ru02:58

Лучший носитель «Цирконов» – самолет

Военно-промышленный курьер23 марта в 21:16
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Транспорт

РЖД отменили часть поездов в стране из-за коронавируса

РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 03:15
Общество

Минобороны усилило меры безопасности для участников парада Победы

Министерство обороны России усилило меры безопасности для участников парада Победы на Красной площади 9 мая в связи с угрозой распространения нового коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Общество

В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса

Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.
Известия 03:20
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из «Уральских пельменей»

Михалкова поведала о своих впечатлениях после ухода из шоу в своем аккаунте Instagram.
RuNews24.ru 02:48
Армия и оружие

Пушков рассказал, почему НАТО боится помощи от России

Как говорит Пушков, нет ни одного официального заявления, которое говорило бы о том, что там рады такой помощи.
Свободная Пресса вчера в 08:40
Политика

Матвиенко рассказала Путину о дефиците медицинских масок в России

Газета.Ru 04:14
Шоу-бизнес

Галкин высмеял диалог Ивлеевой с Джаредом Лето на английском языке

РИА Новости вчера в 20:41
Общество

В Красноярском крае ограничат перемещение людей внутри региона

Красноярск, 25 марта 2020, 11:14 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований.
REGNUM 04:14
Здоровье

Выявлено смертельно опасное для лечения коронавируса лекарство

Вечерний курьер 02:40
Общество

Эксперт из Украины принёс извинения в эфире программы Соловьёва

Эксперт из Украины Вячеслав Ковтун принёс извинения ведущему Владимиру Соловьёву и телезрителям за своё поступки и высказывания на шоу телеканала "Россия 1", сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 03:29
Происшествия

СК возбудил дело после пожара с семью погибшими в Пензенской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме в Пензенской области, в результате которого погибли семь человек, в том числе трое детей.
RT на русском 02:52
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах превысила $28 за баррель

Курс ЦБ на 25 марта составит 78,85 рубля за доллар, 85,42 рубля за евро. Цена на нефть марки Brent превысила $28 за баррель.
Газета.Ru вчера в 13:54
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на боксёрский поединок соотечественника Александра Шлеменко.
RT на русском 04:05
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

Жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 23 марта в 02:30
Здоровье

На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом

РИА Карачаево-Черкесия 03:28
Общество

ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах

Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.
Газета.Ru вчера в 10:06
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РБК вчера в 11:53
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Общество

В Госдуме оценили идею временной отмены коммунальных платежей

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с RT прокомментировал идею отменить коммунальные платежи на время карантинных мер из-за коронавируса.
RT на русском 03:20
Политика

Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить смартфон, на который снимали визит главы государства Владимира Путина в инфекционное отделение.
Известия вчера в 13:39
Футбол

Криштиану Роналду задумался об уходе из «Ювентуса»

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду раздумывает о смене клубной прописки.
Вести.Ru 04:23
Хоккей

Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
RT на русском вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Козловский поделился фотографиями пустого из-за коронавируса Нью-Йорка

Известный российский актер Данила Козловский, находясь в Нью-Йорке, опубликовал в Instagram фотографии опустевшего из-за коронавируса города.
Невские Новости вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Модель показала фигуру в купальнике, находясь в самоизоляции в горах

Датская супермодель и фотограф Хелен Кристенсен поделилась с подписчиками серией снимков в купальнике во время самоизоляции.
Рамблер вчера в 16:57
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru вчера в 12:42
Авто

Российскому авторынку предрекли падение в апреле 2020 года

Evo-rus.com 04:06
Здоровье

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Общество

В Екатеринбурге представили нового начальника городского УМВД РФ

Сегодня утром в конференц-зале УМВД РФ по Екатеринбургу личному составу городской полиции представили нового начальника - бывшего заместителя начальника УМВД РФ по Тверской области полковника Игоря Озерова, передает корреспондент Znak.com.
Znak.com 01:11
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