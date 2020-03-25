Армия и оружие
Газета.RuРоссия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе. По их словам, стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками оружия с борта фрегата "Адмирал Горшков".
Читать в источнике
Оценить146
с чего всё началось
РФ ускорит темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей: стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата "Адмирал Горшков". Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Транспорт
РЖД отменили часть поездов в стране из-за коронавируса
РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Минобороны усилило меры безопасности для участников парада Победы
Министерство обороны России усилило меры безопасности для участников парада Победы на Красной площади 9 мая в связи с угрозой распространения нового коронавируса.
Общество
В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса
Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из «Уральских пельменей»
Михалкова поведала о своих впечатлениях после ухода из шоу в своем аккаунте Instagram.
Армия и оружие
Пушков рассказал, почему НАТО боится помощи от России
Как говорит Пушков, нет ни одного официального заявления, которое говорило бы о том, что там рады такой помощи.
Шоу-бизнес
Галкин высмеял диалог Ивлеевой с Джаредом Лето на английском языке
Общество
В Красноярском крае ограничат перемещение людей внутри региона
Красноярск, 25 марта 2020, 11:14 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований.
Здоровье
Выявлено смертельно опасное для лечения коронавируса лекарство
Общество
Эксперт из Украины принёс извинения в эфире программы Соловьёва
Эксперт из Украины Вячеслав Ковтун принёс извинения ведущему Владимиру Соловьёву и телезрителям за своё поступки и высказывания на шоу телеканала "Россия 1", сообщает РИА Новости.
Происшествия
СК возбудил дело после пожара с семью погибшими в Пензенской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме в Пензенской области, в результате которого погибли семь человек, в том числе трое детей.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent на торгах превысила $28 за баррель
Курс ЦБ на 25 марта составит 78,85 рубля за доллар, 85,42 рубля за евро. Цена на нефть марки Brent превысила $28 за баррель.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на боксёрский поединок соотечественника Александра Шлеменко.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим
Жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Здоровье
На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом
Общество
ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах
Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Общество
В Госдуме оценили идею временной отмены коммунальных платежей
Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с RT прокомментировал идею отменить коммунальные платежи на время карантинных мер из-за коронавируса.
Политика
Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить смартфон, на который снимали визит главы государства Владимира Путина в инфекционное отделение.
Футбол
Криштиану Роналду задумался об уходе из «Ювентуса»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду раздумывает о смене клубной прописки.
Хоккей
Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
Шоу-бизнес
Козловский поделился фотографиями пустого из-за коронавируса Нью-Йорка
Известный российский актер Данила Козловский, находясь в Нью-Йорке, опубликовал в Instagram фотографии опустевшего из-за коронавируса города.
Шоу-бизнес
Модель показала фигуру в купальнике, находясь в самоизоляции в горах
Датская супермодель и фотограф Хелен Кристенсен поделилась с подписчиками серией снимков в купальнике во время самоизоляции.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Авто
Российскому авторынку предрекли падение в апреле 2020 года
Здоровье
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Общество
В Екатеринбурге представили нового начальника городского УМВД РФ
Сегодня утром в конференц-зале УМВД РФ по Екатеринбургу личному составу городской полиции представили нового начальника - бывшего заместителя начальника УМВД РФ по Тверской области полковника Игоря Озерова, передает корреспондент Znak.com.