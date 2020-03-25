Армия и оружие
Газета.RuРоссия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Читать в источнике
Оценить206
с чего всё началось
РФ ускорит темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей: стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата "Адмирал Горшков". Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Политика
Путин обратится к россиянам из-за коронавируса
Общество
Законопроект о наказании за нарушение карантина внесен в Госдуму
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и Крашенинников предложили ввести миллионные штрафы за нарушение правил пребывания на карантине.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Общество
Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Происшествия
В Туле две женщины заразились коронавирусом после контактов с больными
Две жительницы Тулы, у которых диагностирован коронавирус, не выезжали за рубеж и заразились после контакта с заболевшими, сообщает в среду облправительство.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Армия и оружие
Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Политика
Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС
Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
Общество
Из-за коронавируса по всей стране закрывают кинотеатры и клубы
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Единоборства
Емельяненко предложил бой с Шлеменко по правилам MMA
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил бой со своим соотечественником, бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко по правилам MMA.
Происшествия
На Украине заявили о задержании экс-главы МИД по подозрению в убийстве
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого.
Общество
Смоленский губернатор призвал уехавшую за границу чиновницу уволиться
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уверен, что замначальника регионального департамента здравоохранения Кристина Рябкова поступила неэтично, улетев в Египет на отдых в разгар пандемии коронавируса, и должна уволиться.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Происшествия
Убившего трех женщин мужчину задержали в Москве
Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девушек и женщины на юго-востоке столицы 15 лет назад.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Общество
«Крик-предупреждение»: Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в США
Фигуристка Татьяна Навка рассказала о подруге, которая перенесла коронавирус в Америке.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Здоровье
Власти Коми заявили о двух новых подтвержденных случаях коронавируса
В Сыктывкаре (Коми) выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая заболевания коронавирусом.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
Отдохнули: в Оренбуржье три главврача уходят со своих постов
Главврачи сразу трех больниц уволены за то, что во время пандемии коронавируса поехали отдыхать за границу.
Общество
Audi и Volkswagen временно изменили логотипы
Автопроизводители Audi и Volkswagen в своих социальных сетях представили измененные логотипы, которые призывают людей соблюдать дистанцию из-за пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом
Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.
Политика
КС пошел навстречу незарегистрированным кандидатам
КС первоначально не рассматривался как орган, который можно использовать для достижения хотя бы моральной победы, но отказ судов рассматривать дело из-за пропусков сроков очень волновал в смысле перспективы обращения в ЕСПЧ: там не принимают жалобы, если заявитель обращался в национальные суды с пропуском срока.