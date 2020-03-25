Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
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с чего всё началось

Источники: Россия ускорит испытания ракеты «Циркон»

РФ ускорит темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей: стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата "Адмирал Горшков". Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:03

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Шойгу сообщил о проведении летно-конструкторских испытаний «Циркона»

Взгляд.ру08:02

«Циркон» ускорят

Lenta.ru06:22

Источники: Россия ускорит испытания ракеты «Циркон»

ТАССвчера в 20:03

Россия ускорит испытания гиперзвукового «Циркона»

Популярная механика03:03

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» решили ускорить

Известия02:02

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Газета.Ru02:58

Не только военное превосходство России: на «Циркон» большие планы

REGNUM07:41
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Путин обратится к россиянам из-за коронавируса

Lenta.ru 06:04
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Законопроект о наказании за нарушение карантина внесен в Госдуму

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и Крашенинников предложили ввести миллионные штрафы за нарушение правил пребывания на карантине.
ЗакC.Ру 04:31
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
RT на русском вчера в 09:56
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество

Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 08:12
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Происшествия

В Туле две женщины заразились коронавирусом после контактов с больными

Две жительницы Тулы, у которых диагностирован коронавирус, не выезжали за рубеж и заразились после контакта с заболевшими, сообщает в среду облправительство.
РИА Новости 06:23
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 04:10
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Политика

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
ТАСС 08:19
Общество

Из-за коронавируса по всей стране закрывают кинотеатры и клубы

ТВ-Енисей вчера в 21:27
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Единоборства

Емельяненко предложил бой с Шлеменко по правилам MMA

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил бой со своим соотечественником, бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко по правилам MMA.
Известия 05:35
Происшествия

На Украине заявили о задержании экс-главы МИД по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого.
Известия 08:35
Общество

Смоленский губернатор призвал уехавшую за границу чиновницу уволиться

Губернатор Смоленской области Алексей Островский уверен, что замначальника регионального департамента здравоохранения Кристина Рябкова поступила неэтично, улетев в Египет на отдых в разгар пандемии коронавируса, и должна уволиться.
РИА Новости 06:17
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Происшествия

Убившего трех женщин мужчину задержали в Москве

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девушек и женщины на юго-востоке столицы 15 лет назад.
Вечерняя Москва 08:20
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Общество

«Крик-предупреждение»: Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в США

Фигуристка Татьяна Навка рассказала о подруге, которая перенесла коронавирус в Америке.
Вечерняя Москва 05:41
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Здоровье

Власти Коми заявили о двух новых подтвержденных случаях коронавируса

В Сыктывкаре (Коми) выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая заболевания коронавирусом.
FlashNord 08:38
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Общество

Отдохнули: в Оренбуржье три главврача уходят со своих постов

Главврачи сразу трех больниц уволены за то, что во время пандемии коронавируса поехали отдыхать за границу.
Московский Комсомолец 08:30
Общество

Audi и Volkswagen временно изменили логотипы

Автопроизводители Audi и Volkswagen в своих социальных сетях представили измененные логотипы, которые призывают людей соблюдать дистанцию из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:47
Армия и оружие

Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом

Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.
РИА Новости 07:10
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Политика

КС пошел навстречу незарегистрированным кандидатам

КС первоначально не рассматривался как орган, который можно использовать для достижения хотя бы моральной победы, но отказ судов рассматривать дело из-за пропусков сроков очень волновал в смысле перспективы обращения в ЕСПЧ: там не принимают жалобы, если заявитель обращался в национальные суды с пропуском срока.
Ведомости 07:20
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