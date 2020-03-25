Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
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Источники: Россия ускорит испытания ракеты «Циркон»

РФ ускорит темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей: стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата "Адмирал Горшков". Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:03

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Россия ускорит испытания гиперзвукового «Циркона»

Популярная механика03:03

Россия ускорила испытания «Циркона»

Взгляд.рувчера в 21:38

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Газета.Ru02:58

Россия ускорит испытательные запуски ракеты «Циркон»

Российская газета01:23

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут ускорены

Комсомольская правда00:33

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» решили ускорить

Известия02:02

Источники: Россия ускорит испытания ракеты «Циркон»

ТАССвчера в 20:03
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском 04:55
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Мой район (г. Москва) 04:04
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась более чем на 3%

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ходе торгов выросла на 3,17% — до $28 за баррель.
Smolnarod.ru 01:52
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Здоровье

5 возможных лекарств от коронавируса назвал доктор Мясников

В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Live24 04:38
Общество

В России приравняют к терроризму умышленное заражение коронавирусом

Умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Lenta.ru 04:42
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Инфорос 05:43
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

РИА Новости 01:24
Армия и оружие

Коронавирус сорвал покупку Индией французских Rafale

Россия планирует продать Индии более сотни истребителей МиГ-35 после того, как французский Rafale был убит коронавирусом.
Политическая Экспертиза вчера в 10:50
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Общество

С первым апреля: что изменится в России в следующем месяце

News.ru сообщает, что 1 апреля в России произойдет очередная индексация социальных пенсий, утвержденная премьер-министром Михаилом Мишустиным на уровне 6,1%. Она затронет 4 млн человек.
Ридус 05:32
Общество

Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Lenta.ru 05:27
Политика

Трамп поставил на кон судьбу Америки

Несмотря на резкое ухудшение ситуации с коронавирусом в США, Дональд Трамп объявил о скором ослаблении, а впоследствии и полной отмене всех карантинных мер.
Взгляд.ру 04:06
Футбол

Восемь клубов АПЛ выступили против участия «Ман Сити» в ЛЧ

Сегодня стало известно о том, что некоторые ведущие клубы Английской Премьер-лиги выступают против выступления «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Все про Спорт ру 04:28
Здоровье

Голикова призвала регионы ускорить передачу данных по охране здоровья пожилых

Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала глав регионов и руководителей органов здравоохранения страны ускорить предоставление данных о мерах в отношении пожилых граждан и людей с сопутствующими заболеваниями и осложнениями.
Интерфакс - Россия 05:23
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

Кемерово, 24 марта 2020, 15:31 — REGNUM Из Польши экстрадирован обвиняемый в даче взятки при строительстве кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Вячеслав Вишневский.
REGNUM вчера в 08:31
Здоровье

Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса

Представители некоммерческой организации здравоохранения Banner Health сообщили, что при заражении коронавирусом недопустимо принимать хлорохин.
Konkurent.ru 03:05
Происшествия

В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека

В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Газета.Ru 05:46
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:40
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
Общество

ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса

Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
REGNUM вчера в 13:54
Наука

В Сингапуре разработали пятиминутный тест на коронавирус

Ученые из Сингапура разработали экспресс-тест на коронавирус.
АБН 03:18
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 04:10
Политика

В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
REGNUM вчера в 14:17
Общество

В Китае пассажир автобуса умер от «мышиного вируса»

Российская газета 03:43
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