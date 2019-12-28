Армия и оружие
Lenta.ruРоссия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин, как отмечает РИА Новости, ранее заявлял, что ракета комплекса «Циркон» будет иметь скорость около девяти чисел Маха (примерно 11 тысяч километров в час). «Кинжал», представленный Путиным в марте 2018 года, является авиационным ракетным комплексом.
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