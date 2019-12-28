В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК.

с чего всё началось

Работы направлены на расширение областей применения, номенклатуры вооружения и улучшения его тактико-технических характеристик. Новые образцы такого вооружения должны обеспечить высокоэффективное поражение целей как в оперативно-тактической, так и в стратегической глубине.

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