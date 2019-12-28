Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час). Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
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Алексей Криворучко
Работы направлены на расширение областей применения, номенклатуры вооружения и улучшения его тактико-технических характеристик. Новые образцы такого вооружения должны обеспечить высокоэффективное поражение целей как в оперативно-тактической, так и в стратегической глубине.
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