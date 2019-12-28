Армия и оружие
Lenta.ruРоссия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час). Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
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Работы направлены на расширение областей применения, номенклатуры вооружения и улучшения его тактико-технических характеристик. Новые образцы такого вооружения должны обеспечить высокоэффективное поражение целей как в оперативно-тактической, так и в стратегической глубине.
— Алексей Криворучко, российский экономистВзгляд.ру 08:55
с чего всё началось
В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК.Красная звездавчера в 16:01
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«Американцы и китайцы так не могут». Военный эксперт о российском гиперзвуковом оружии
Национальная служба новостей09:01
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