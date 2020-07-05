Армия и оружие
BFM.ruРоссия успешно испытывает электромагнитные пушки
Россия с 2015 года ведет испытания электромагнитного оружия. За пять лет дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 километров. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Читать в источнике
Оценить179
с чего всё началось
Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км, ранее они могли эффективно стрелять на дистанцию 1-2 км. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:44
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Дальность поражения российских электромагнитных пушек выросла в разы
Российская газетавчера в 23:19
ТАСС: дальность действия электромагнитных пушек России увеличена в несколько раз
Газета.Ruвчера в 23:10
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН 03 июля в 00:28
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июля
Бразилия находится на втором месте (1,5 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (648 тыс.), на пятом — Перу (295 тыс.).
РБК 02:21
Шоу-бизнес
Муж Кристины Орбакайте носит женскую кофту
Едва в Москве ослабили карантин по случаю пандемии коронавируса, Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью уехали на отдых.
Paparazzi.ru вчера в 05:28
Происшествия
В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек
Токио, 5 июля 2020, 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек.
REGNUM 01:26
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Общество
Собянин: инвестиции в Новую Москву достигли 1,5 трлн рублей
"Город затратил за эти годы около 300 млрд руб. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше — 1,2 трлн руб.", — сказал господин Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Коммерсантъ 02:21
Общество
Россиян предупредили об аномально жаркой погоде
Lenta.ru 01:54
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
Политика
Обновленный текст Конституции опубликован в России
Обновленный текст Конституции РФ, с уже внесенными поправками, опубликовали в России, 4 июля его разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
ZAB.RU вчера в 03:52
Футбол
ЦСКА выиграл у «Ахмата» 4:0 в матче РПЛ
Коммерсантъ вчера в 15:21
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 03 июля в 02:36
Здоровье
Какие продукты не рекомендуется хранить вместе
SM News 03 июля в 06:09
Здоровье
Врач сообщил о возможности второй волны SARS-CoV-2 из-за ОРВИ
Москва, 5 июля 2020, 09:23 — REGNUM Новая волна заражаемости коронавирусом ожидается в период с ноября по декабрь текущего года и к ней необходимо вести серьёзную подготовку, так как она будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, у которой похожие на COVID-19 симптомы.
REGNUM 02:23
Армия и оружие
«В НАТО удивятся»: чем вооружат новый российский истребитель
Уничтожение целей на расстоянии нескольких сотен километров, ювелирная точность бомбовых ударов и надежно защищенная аппаратура — вместе с новейшими бомбами и ракетами авиационный комплекс пятого поколения Су-57 получит продвинутую электронику для их наведения.
РИА Новости 01:00
Политика
Лишенный сана опальный священник выступил с обращением
Lenta.ru вчера в 05:35
Общество
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса
РИА Новости 03 июля в 01:01
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Авто
Названы шесть совершаемых водителями «глупостей»
Lenta.ru 01:58
Игры
Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles
REGNUM 03 июля в 01:02
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 17:16
Футбол
«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче с незабитым пенальти
Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и «Сочи» завершился вничью 0:0. Встреча прошла на столичной «РЖД Арене».
РБК вчера в 15:39
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 02 июля в 08:39
Общество
Врач рассказала о противопоказаниях для мытья в холодной воде
Мытье под холодной водой противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала врач-дерматолог Екатерина Мокина в беседе с «АиФ».
Известия вчера в 23:35