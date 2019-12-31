Энергетика
ИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
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Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.
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Общество
В Риге заявили о готовности помочь Минску с транспортировкой нефти
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Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K
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Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ
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Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
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Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
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Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Армия и оружие
Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого
Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Энергетика
Минэнерго Белоруссии назвало стоимость газа из России на два месяца
Ранее президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что при интеграции с Россией стране не нужны дешевые энергоресурсы, поэтому Минск готов покупать российский газ и по $200, а нефть — по $63 за баррель.
Шоу-бизнес
Пышнотелая дочь Романа Абрамовича предстала в сексуальном мини
Некоторые снимки Софии показались подписчикам слишком уж смелыми. На таких фотографиях наследница Абрамовича запечатлена в мини-платьях.
Общество
Оператор ГТС Украины заявил о выполнении всех заявок «Газпрома»
"Оператор ГТС Украины" в полном объёме выполняет заявки "Газпрома" по транспортировке газа в страны ЕС и Молдавию в режиме 35-45 миллионов кубометров в сутки, сообщила в пятницу пресс-служба компании.
Происшествия
Ребенок и мужчина погибли в лобовом столкновении машин в Ленобласти
По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 3 января около 14:45 мск на 42 км автодороги Зуево — Новая Ладога водитель автомобиля Skoda Octavia, мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volvo XC70, которым управлял мужчина 1949 года рождения.